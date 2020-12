No nos oponemos a que una empresa adquiera la vacuna para comercializarla, afirma AMLO

Durante la conferencia de prensa de este lunes por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en el mensaje que dio este domingo por la noche y afirmó que ante la intención de algunas empresas por adquirir la vacuna contra el Covid-19 para su comercialización, no existirá este impedimento, siempre y cuando exista una amplia disponibilidad.

“Nosotros no nos oponemos a que se pueda comercializar la vacuna, que empresas puedan importarla y venderla a los que tengan para pagar la vacuna. Es cosa de que exista la vacuna en el mercado mundial, porque no hay todavía una producción suficiente y nosotros lo que hemos venido haciendo es garantizar la adquisición de la vacuna, ya tenemos suscritos contratos y fechas de entrega, no nos oponemos a que una empresa la pueda adquirir para comercializarla”, explicó López Obrador.

or otra parte, AMLO resaltó que no existirá oposición a la compra de vacunas por parte de empresas privadas, siempre y cuando no sean las que obtiene el Gobierno mediante los acuerdos que an firmado con las farmacéuticas encargadas de desarrollar las dosis, además de que insistió en que hasta ahora no tiene conocimiento sobre alguna petición por parte de empresas privadas para importar las vacunas.

“No tenemos ninguna petición de alguna empresa nacional, no sabemos hasta ahora si se está haciendo algún trámite para comprar vacunas; nos opondríamos si las que teneos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular, eso sí no lo permitiríamos”, explicó el líder del Ejecutivo.

Asimismo el presidente señaló que la principal prioridad de su Gobierno es que la vacuna se distribuya de manera gratuita y universal sin importar las condiciones que existan para la aplicación de la misma y reiteró que los trabajadores de la Salud tanto del sector público como privado, tienen garantizada la aplicación de la vacuna.

“Buscamos que se aplique de manera universal y que sea gratuita, que sea para todos, ricos y pobres, no es que por tener dinero se va a proteger primero el que no tiene dinero, tampoco se busca el influyentismo político, hay un programa en el que primero están los trabajadores de la salud que están en hospitales Covid, la vacuna que se está recibiendo se va a aplicar a trabajadores del sector público y sector privado”, agregó.

