López Obrador evita opinar sobre coalición entre Morena-PT y PVEM

Al ser cuestionado si la coalición entre Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde comparte ideales, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no se quiere meter en eso, además que no le corresponde.

"No me meto en eso, he hablado de cómo, al final de cuentas, los partidos que dominaron en el país durante mucho tiempo, tenían dueño. Hay un grupo, sigue existiendo, menguado, no en lo económico sino en lo político, porque eran los que mandaban y ya no sucede así en el país.

"Ese grupo oligarca, utilizaba a un partido u otro de acuerdo a lo que le convenía. Si un partido se desgastaba, recurría al otro para que se aparentara de que había cambios, era lo que se llama gatopardismo", expresó el Presidente en alusión a la alianza entre PAN-PRI y PRD.

Denunció que en 2006 y en 2012, partidos se unieron en su contra, mientras que en 2018 buscaron hacer lo mismo "y afortunadamente no se pusieron de acuerdo".

"Por eso dicen que quieren regresar, yo digo que sí, que regresen pero lo que se robaron", declaró al denunciar corrupción y casos como el de Odebrecht.

López Obrador agregó que al presentar la alianza PAN-PRI y PRD, Claudio X. González estaba ahí. "¿Quién es el jefe entonces?", cuestionó.

"Se engañó mucho a la gente haciendo creer que eran distintos, un partido y el otro. Y yo siempre dije que eran lo mismo", dijo.

"Yo quiero que se serenen, que terminemos el año en paz", dijo el presidente López Obrador y señaló que dará a conocer un informe de "todos los robos que se cometían".

"Llevo más de dos años y todavía me voy enterando de cosas, porque era todo el Gobierno", señaló.

Te puede interesar

Entregan condecoración Miguel Hidalgo al personal de Salud El Gobierno de México hizo reconocimiento especial a todo el personal de Salud que le ha hecho frente a la pandemia de Covid-19