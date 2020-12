López Obrador defiende a Manuel Bartlett: "No es con él, es conmigo"

El tema del apagón que afectó a 12 estados del país el pasado lunes y dejó a más de 10 millones de personas sin electricidad sigue dando de qué hablar y este miércoles en Palacio Nacional, el presidente López Obrador calificó como un ‘escándalo’ los señalamientos en contra de la CFE y su titular Manuel Bartlett.

Tras ser cuestionado sobre la continuidad de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad, López Obrador acusó a la oposición y a los denominados conservadores de querer ver afectada a dicha dependencia con el fin de que se privatice el sector energético.

“Hay un problema como este apagón y hacen un escándalo y suponen que ya es la debacle de la CFE, cosa que ellos quisieran, que ansían, para que se entregue el sector a los particulares, es un asunto de negocios”, explicó el mandatario,

Asimismo el presidente afirmó que los señalamientos en contra de Manuel Bartlett en realidad son dirigidos hacia su persona, pues él es quien le instruye al titular de la CFE la revisión de contratos para evitar temas de corrupción.

“Yo respeto a todos pero hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, porque la instrucción que tiene Bartlett, es más, no es con él, es con el presidente, porque Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré. Piensan que él está viendo los contratos con Iberdrola, el es intransigente, yo le estoy pidiendo que vea esos contratos, yo le estoy exigiendo que vea eso, porque no vamos a ser cómplices de corrupción”, sentenció.

