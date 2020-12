"Aborto en México debe consultarse y deben ser las mujeres quienes decidan”: López Obrador

Luego de la legalización del aborto en Argentina, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre dicha situación en México, en donde se ha buscado que sea a nivel nacional, ante lo cual propuso llevar a cabo una consulta sobre el tema.

Para que el tema proceda de manera satisfactoria en México, López Obrador señaló que debe existir libertad en México de acuerdo con lo establecido en la Constitución para que sean las propias mujeres quienes decidan sobre este importante paso que ha buscado darse a nivel federal desde hace ya algún tiempo atrás.

“Es una decisión que tomaron en Argentina, en el caso de México nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres y no hay limitaciones para que se manifiesten quienes están a favor de esos casos en la legislación. En esos temas siempre he dicho que lo mejor es que se consulte y no se imponga nada a los ciudadanos y no se imponga de manera autoritaria, en este caso las mujeres deben decidir sin que se les imponga nada”, explicó.

Asimismo el mandatario expresó que en estos casos no debe existir decisiones por parte de las estructuras del poder, y reiteró que apegado a la filosofía de su Gobierno en la que los ciudadanos son los que tienen la libertad y el poder de decidir, este tema se discutirá de manera democrática y serán exclusivamente las mujeres quienes tendrán la libertad de decidir sobre la despenalización del aborto en México.

“Es una decisión de las mujeres, mi postura es de que en estos temas en los que hay puntos de vista a favor y en contra, insisto que lo mejor es consultar a los ciudadanos, en este caso a las mujeres y hay mecanismos para poder solicitar una consulta, la Constitución lo establece en el artículo 35. Yo lo que no creo conveniente es que se tome una decisión desde arriba, considero que en estos casos es la democracia participativa. Se trata de respetar a todos y poner por delante la libertad, en este Gobierno se procura que se escuche a todos”, sentenció.

Te puede interesar

El tema de Tamaulipas y la CFE es un asunto político electoral, señala AMLO El presidente López Obrador emitió su punto de vista respecto al conflicto entre el Gobierno de Tamaulipas y la CFE tras el apagón del pasado lunes