"Si quieren agradecer a una enfermera quédense en casa": Zoé Robledo

Zoé Robledo, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reconoció este miércoles la labor del personal de salud de la institución en el marco del Día del Personal de Enfermería, y recordó a los 139 enfermeras que perdieron la vida durante la pandemia por Covid-19.

En conferencia de prensa, el titular del IMSS además pidió a la población no salir de casa si no es necesario y continuar con las medidas de higiene, pues “todo lo que puedan hacer las y los enfermeros no será suficiente sin el apoyo de la gente”.

“Son estrategias que se complementan, no se sustituyen. El personal está fatigado y le podemos echar la mano. Si quieren rendir homenaje a un enfermero del seguro social, o de cualquier institución, la mejor forma es quedándose en casa y cuidándose”, indicó Zoé Robledo

Tras resaltar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió este 2020 como el año de la Enfermería y Partería, Zoé Robledo remarcó que han sido mil 59 millones de pesos los que se han repartido en bonos Covid-19 y en apoyos a personal de salud durante la pandemia.

“Agradecerle su esfuerzo, sacrificio, enorme valor civil y profesional que han tenido. Por tener un gran sentido humanitario expuesto ante esta lucha, que aún sin tregua y sin tiempos fuera, continuamos en pie en lucha", remarcó.

En tanto, la titular de la División de Programas de Enfermería del IMSS, Fabiana Zepeda Arias, aseguró que tras la labor de personal de enfermería en la pandemia se ha visibilidad más su trabajo, pero también ha puesto al descubierto “el déficit de personal de enfermería que existe en el sistema de salud desde hace décadas”.

“Estamos entrando a una nueva era para la enfermería, es tiempo de reinventarnos y establecer una relación con el paciente más allá de sólo cuando está enfermo; implementar el concepto de cuidado cotidiano. Culminamos un 2020 lleno de desafíos y que ha dejado el descubierto también las capacidades y la fuerza del gremio de enfermería para contribuir a la atención de miles de mexicanos”, puntualizó.

Arturo Olivares Cerda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), resaltó que hay poca empatía en la población, y reiteró la importancia de quedarse en casa, de lo contrario, el escenario será cada día más complicado.

“Experimentamos un aumento en contagios y muertes, lo que es una señal inequívoca de la poca empatía que recibimos de un sector de la población; si no creamos conciencia complicaremos el escenario”, puntualizó Olivares, tras subrayar la necesidad de garantizar la vacuna contra el Covid-19 a todo el personal de salud.

Sobre la vacuna anti-Covid, Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de Atención Integral a la Salud, aseguró que el día de hoy se alcanzarán las 24 mil 513 dosis aplicadas a personal de salud del instituto, y detalló que en los estados en donde se ha aplicado la vecuna es en Coahuila, Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro y Toluca, en el Estado de México.

“Se han aplicado 21 mil 634 dosis al personal de salud que está en la primera línea de atención contra el coronavirus; el día de hoy se estarán aplicando dos mil 879 dosis más. Estamos trabajando con estas vacunas y respetando las reglas”, indicó Cervantes.

