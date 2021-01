“No vamos a intervenir en lo sucedido en el Capitolio”: AMLO

Tras la invasión de cientos de seguidores de Donald Trump al Congreso de Estados Unidos, este jueves en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó profundizar en el tema, asegurando que México no intervendrá en dichos asuntos, al mismo tiempo que lamentó las muertes de cuatro personas durante las protestas en el Capitolio.

Asimismo AMLO hizo un llamado a que siempre exista paz y democracia en México y en el mundo y reiteró que apegado a la Constitución de México, no intervendrá, respetando así a Estados Unidos en este periodo de transición.

“No vamos a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver y atender a los estadounidenses. Siempre es muy lamentable que se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos, siempre hemos buscado que todos los conflictos se resuelvan por el diálogo”, expresó AMLO.

"Es del dominio público lo que sucedió ayer en el Capitolio. Nosotros siempre hemos actuado con respeto a la política interna de otros países, así lo establece nuestra Constitución, son principios de política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”, añadió.

Posteriormente López Obrador fue cuestionado sobre la posibilidad de viajar el próximo 20 de enero a la toma de protesta de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, hecho que el propio AMLO rechazó argumentando que pese a no asistir a dicha ceremonia, mantendrá una buena relación con el presidente número 46 de los Estados Unidos.

“He decidido salir poco, desde que estoy en la presidencia solo he hecho un viaje a Washington porque era muy importante que se iniciara lo del Tratado y por eso decidí salir. Siempre he pensado que la política exterior es la interior, pero considero que si hacemos bien las cosas en México nos van a respetar desde afuera, siempre. si se acaba la corrupción, si no hay impunidad, si se atiende al pueblo, si hay trabajo para que el mexicano no se vea obligado a migrar, con todo esto vamos a ser respetables y respetados en el mundo y eso lo logramos sin necesidad de estar viajando”, afirmó.

“Ayer la embajadora de Estados Unidos me estuvo informando y desde luego el secretario de Relaciones Exteriores. Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos y consideramos que no va a haber pleitos con el presidente Biden, no podemos ser vecinos distantes, por muchas razones” , agregó.

