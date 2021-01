México vacuna a más de 463 mil médicos en todo el país

Esta semana el Gobierno de México recibió la quinta entrega de vacunas de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19, con lo que suman 546 mil 975 dosis distribuidas en todo el país para que se aplique a los trabajadores de salud, como señala la primer fase del Plan Nacional de Vacunación.

Hasta el momento se han aplicado 463 mil 246 dosis a médicos y enfermeras, de los más de un millón de trabajadores de salud que laboran en hospitales públicos y privados. De acuerdo con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, todos estarán vacunados antes de que termine el mes de enero.

Tras la llegada del quinto embarque con 439 mil 725 dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 –el más grande que ha recibido México–, se desplegaron más de mil brigadas de vacunación en 879 hospitales de 25 entidades de la República, cada una de ellas conformada por 12 personas de distintas instituciones, entre ellas, dos profesionales de la salud que aplicarán la vacuna.

Esta primera fase, que se prevé que termine a finales de enero de este año, contempla la vacunación con esquema completo (es decir, dos dosis) a todos los trabajadores de salud, para posteriormente, en febrero y abril, iniciar con la inmunización de las personas de 60 años y más, así como con comorbilidades, comenzando por quienes viven en zonas rurales, seguido de las urbanas de pequeño y mediano tamaño y finalmente las metropolitanas.

“Con la finalidad de cumplir la meta de vacunar entre marzo y abril a la totalidad de personas adultas mayores contra COVID-19, se contará con más de 10 mil sitios de vacunación”, señaló la Secretaría de Salud federal recientemente.

El subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell Ramírez, señaló que el orden de aplicación de la vacuna en las entidades depende de el número de casos de contagios y la cantidad de población. Además, informó que tras concluir la vacunación de los trabajadores de salud se iniciará la inmunización de personal educativo, pero sólo aquellos que se encuentren en entidades que cuenten con color verde del semáforo epidemiológico, como Campeche y Chiapas, con el fin de que puedan regresar a clases presenciales.

Además, informó que ya se coordina con las asociaciones de hospitales privados del país para que se integre un padrón con el personal de salud que trabaja en la primer línea, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“No se distingue entre hospitales privados y públicos, ambos somos colegas y compañeros de la acción de salud, y no se trata sólo de vacunar médicos, sino de 11 categorías laborales que están en las unidades clínicas atendiendo pacientes con Covid-19. No aplica para personal administrativo que no está en las zonas de mayor riesgo”, puntualizó.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el país tiene presupuestado 32 mil millones de pesos para las vacunas, y aseguró que este martes se espera la llegada de otras 400 mil vacunas para distribuirlas en el país. De acuerdo con la Asociación de Farmacovigilancia, el gobierno de México adquirió 34 millones de vacunas con Pfizer-Biotech; 77 millones con Astra Zeneca; 35 millones con Cansino; y 52 millones de dosis con el mecanismo Cobax.

México ocupa el lugar 17 en cuanto a vacunas administradas

De acuerdo con la plataforma Our World In Data, que toma cifras de la Universidad de Oxford, México ocupa el puesto 17 en el mundo en cuanto al número total de dosis de vacunación administradas por 100 personas en la población total.

TRES PREGUNTAS A:

Ángel Nuño Bonales, director de Promoción y de la Salud de la Secretaría de salud de Jalisco

¿Cómo ha sido el proceso de distribución de la vacuna?

— La aplicación de la vacuna ha sido puntual, sin incidentes y correcta. En el transcurso de la entrega no se han reportado complicaciones. En esta primera etapa fueron distribuidas más de 24 mil dosis en Jalisco a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); de acuerdo con el gobierno federal, la siguente entrega la tendríamos el siguiente martes.

¿Qué eficiencia tiene esta vacuna?

— Tiene una alta eficiencia que puede prevenir enfermedad o muerte por Covid-19, pero se requieren dos dosis para llegar a una efectividad de 95% de protección ante una enfermedad grave por coronavirus. Lo que hacen las vacunas es fortalecer el sistema inmunológico, por lo que hay que seguir con las medidas de higiene y sana distancia.

¿Han detectado algún movimiento anti-vacuna?

— No hemos observado en Jalisco ningún tema de rechazo hacia la vacuna anti-Covid, ni tampoco que existan grupos que desestimen el uso de la dosis; no existe ningún grupo que esté rechazando la vacuna.

¿Se logrará terminar la vacunación en marzo como el gobierno federal contempla?

— El gobierno federal tiene que cumplir con esta distribución, pues fueron ellos quienes pusieron las etapas y la distribución. Jalisco está preparado para vacunar; sin embargo, es una cuestión de claridad en el gobierno federal y que cumpla con su parte. Lo que prevemos es ajustarnos al calendario que recomendaron.

Juan Carlos Montoya, especialista en Logística y Cadena de Abastecimiento de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

¿Cómo se está llevando a cabo la vavunación?

— En el último lote llegaron más de 430 mil vacunas, con lo que se empezó la distribución en distintos estados; los primeros fueron Ciudad de México y Nuevo León. No va mal el plan, y la cantidad del próximo lote será de la misma cantidad. En volumen no es malo, pero lo que se tiene que buscar es la correcta aplicación; que los trabajadores de salud sean los primeros en recibirlas.

¿Terminaremos en tiempo y forma?

– Conociendo los números y hablando de que somos más de 125 millones de personas en el país, se prevé que a finles de marzo del siguiente año estemos vacunados 87 millones; podría ser una meta alcanzable.

¿Cómoo ha actuado México en comparación con el mundo?

– A nivel mundial tiene un buen posicionamiento, pero en América Latina está tratando de colocarse como el líder, por encima de Argentina. A pesar de que no estamos en un lugar malo frente a todos, la velocidad con la que están haciendo la distribución y la capacitación de personal para vacunar es lenta. Es una falla que se ha tenido y se tiene que cambiar para hacer esto para acelerar el proceso de vacunación.

