Gertz Manero asegura que irán a juicio contra la DEA por caso Cienfuegos

Este martes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que de ser necesario, se solicitará un juicio internacional en contra de la DEA por el caso de Salvador Cienfuegos.

El principal objetivo de dicho juicio será conocer la razón por la que la Administración de Control Antidrogas (DEA) y las instituciones estadounidenses retiraron los cargos en contra de Salvador Cienfuegos.

“Le acabamos de notificar a Estados Unidos el no ejercicio para que hagan lo que tienen que hacer, no es el final. Ya le comuniqué a EU y a la DEA que ahí está su expediente y que ellos tienen todo el derecho de defenderse. Vamos a ir a juicio y no solo lo vamos a llevar en México, se llevará en carácter internacional porque esto es un linchamiento”, expresó en entrevista.

Gertz Manero no ocultó su molestia por el manejo que las autoridades en Estados Unidos manejaron el caso.

Asimismo señaló que el principal elemento para no ejercer cargos en contra del secretario de la Defensa, fue que quedó en libertad en Estados Unidos tras quedar inocente, por lo que asegura que ahora en el país norteamericano no pueden retractarse de dicha decisión.

“¿Por qué lo perdonaron cuando ya lo habían presentado ante el juez? ¿No encontraron elementos y dijeron vamos a echarle la bolita a estos (México) y luego les aventamos a todos nuestros incondicionales para que nos fastidien y nos llevemos la friega? están locos”, aseveró.

Finalmente el fiscal señaló que en la FGR no se puede llevar un proceso acusatorio en contra de Cienfuegos luego de que las autoridades estadounidenses lo dejaron en libertad, por lo que catalogó este caso como una trampa por parte de las instituciones norteamericanas e insistió que iniciará el proceso para realizar el juicio internacional.

“Nunca me he dejado apantallar ni maltratar de manera injusta, no lo permitiré en esta ocasión, no por mí, sino por México y sus instituciones. Es una trampa, esto no se puede quedar así, esto apenas está comenzando, vamos a juicio contra la DEA o los que hayan llevado este caso”, sentenció.

"La Fiscalía de Estados Unidos no encontró elementos para culpar al general Salvador Cienfuegos y buscaron a quién echarle la bolita, están locos" aseguró #PorLaMañana el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Aquí la entrevista completa: https://t.co/K00TBSWCdF — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 19, 2021

