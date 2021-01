AMLO asegura que ya hay resultados para garantizar la paz y la tranquilidad en México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se están “sintiendo los cambios” y ya hay resultados para garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

Durante la ceremonia de inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en San Luis Potosí, detalló que de lunes a viernes el Gabinete de Seguridad se reúne en Palacio Nacional para atender este tema a nivel nacional.

"Esto es lo que nos va a permitir y ya se están sintiendo los cambios, ya hay resultados para garantizar la paz y la tranquilidad", apuntó.

El mandatario estuvo en San Luis Potosí inaugurando instalaciones de la Guardia Nacional. / Foto: Presidencia de la República

López Obrador lamentó los hechos violentos Camargo, Tamaulipas, en donde en encontraron 19 cuerpos calcinados y aseguró que ahora se conocen los datos con detalle cuando otros gobernantes no daban prioridad a las estadísticas diarias de homicidios y otros delitos, "ahora estamos todos los días recibiendo información y tomando decisiones, esto ayuda mucho”.

"Sabemos cuántos homicidios se cometieron en las últimas 24 horas, cuántos robos de vehículos, secuestros, todo lo que sucede. También los enfrentamientos, muchos de ellos entre las mismas bandas. Muy lamentable que constantemente hay estos enfrentamientos y pérdidas de vidas humanas".

Precisó que el objetivo principal de las acciones que realizan es atienda al pueblo y a los jóvenes, ya que no pueden sólo con la Guardia Nacional, sino atender las causas que originan la violencia.

"Hay que procurar que no continúe la desintegración de las familias, hay que procurar que no falte el trabajo, sobre todo a los jóvenes, hay que procurar que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio, atender a los jóvenes, porque antes se les daba la espalda, no había ningún sólo programa para atender a los jóvenes, lo único que hicieron fue etiquetarlos, llamarlos de manera despectiva, ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan, se les dio la espalda a los jóvenes, se les discriminó; ahora no", apuntó.

