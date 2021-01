Escuelas particulares hacen llamado para retomar clases presenciales

Ante la incertidumbre sobre cuándo será el regreso a clases de manera presencial, las escuelas particulares de México han comenzado a alzar la voz y pedir que se reanuden las actividades, pues las restricciones por la pandemia han ocasionado una severa crisis económica y educativa en dicho sector.

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares en voz de su presidente Alfredo Villar, hizo un llamado a reanudar las clases de manera presencial el próximo mes de febrero, asegurando que incluso en caso de ser necesario recurrirán a un amparo que les permita operar de nueva cuenta.

“Las escuelas particulares ejercemos el derecho a impartir educación a través de los medios que sea necesario, haremos uso de cualquier situación jurídica, incluyendo amparos en caso de de que no nos lo permitan, para que podamos abrir las puertas a nuestra comunidad dentro de las medidas sanitarias”, detalla al Asociación.

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares está conformada por más de 48 mil instituciones, mismas que se han unido con el mismo propósito de reanudar clases y combatir la crisis y las bajas de matriculas a causa del mismo problema.

Al pertenecer a un importante sector privado en educación, las escuelas particulares señalaron que vamos padres de familia se ven en la necesidad de enviar a sus hijos a la escuela con el fin de continuar en sus actividades laborales y económicas correspondientes, por lo que consideran necesario hacer esta reapertura apegándose estrictamente a las medidas sanitarias establecidas.

Muchos padres ya están pidiendo que se abran las escuelas y es lo que vamos a hacer para que todos aquellos que quieran evitar a sus hijos lo puedan hacer. Hay padres que tienen temor todavía, eso quiere decir que iniciaremos con los padres que necesitan enviar a sus hijos a las escuelas para reactivar sus actividades económicas y laborales”, explicaron.

Finalmente la Asociación hizo un llamado al gobierno federal para atender sus demandas ante la situación que atraviesa dicho sector educativo privado, esperando llegar a un acuerdo que permita llevar a cabo la reapertura.

“Las condiciones de vida han cambiado y no volverán a ser como antes. Lamentablemente el gobierno no ha entendido estas circunstancias y no ha realizado planes y programas para incentivar, promover y garantizar una participación de la sociedad en la búsqueda de soluciones para enfrentar las nuevas condiciones de vida”, sentenció la asociación.

