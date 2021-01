Inhabilitan por 10 años a funcionario de Pemex relacionado con la 'Estafa Maestra’

Este miércoles la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un comunicado dando a conocer la inhabilitación y destitución de un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien durante la administración de Enrique Peña Nieto formó parte de la denominada ‘Estafa Maestra’, en la que se vio involucrada Rosario Robles.

El funcionario inhabilitado es Luis Galván Arcos, quien se desempeñaba como gerente de Operaciones y Control Financiero, Procesos y Logística en Pemex.

De acuerdo con la dependencia gubernamental encabezada por Irma Eréndira Sandoval, el ex funcionario Luis Galván Arcos omitió declarar las cuentas bancarias de su cónyuge, mismas en las que se encontraron cantidades que ascienden a los 3 millones de pesos.

Similar al caso de Alfredo Castillo, Luis Galván Arcos quedará inhabilitado y no podrá desempeñar cargos en el servicio público por los próximos 10 años.

La Secretaría de la Función Pública explicó en un comunicado que durante la investigación en contra del ahora ex funcionario de Pemex “se respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona ex servidora pública sancionada; sin embargo, no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados”.

#COMUNICADO 📕 Secretaria Sandoval Ballesteros (@Irma_Sandoval) anuncia sanción a otro funcionario de Pemex relacionado con la «Estafa Maestra». 👉🏽https://t.co/PlY29p8oVg pic.twitter.com/5ZpBJGCEpV — SFP México 🇲🇽 (@SFP_mx) January 27, 2021

