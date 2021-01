¿Cómo recibir atención psicológica gratuita por la pandemia de Covid-19 en México?

Además de la salud en general, la pandemia de Covid-19 en nuestro país ha puesto sobre la mesa de discusión la importancia de la salud mental, uno de los temas clave al momento de hablar sobre cómo superar las consecuencias de la enfermedad. Por lo tanto, con la finalidad de enfrentar síntomas como estrés, angustia, frustración, o la pérdida de familiares o contagios por Covid-19 -así como violencia intrafamiliar-, el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres A.C.(CENACED) implementó desde mayo de 2020 un call center virtual, en el que brinda atención psicológica gratuita a pacientes de la pandemia y/o a sus familiares.

La iniciativa, busca brindar a los mexicanos, de cualquier parte del país, los primeros auxilios psicológicos a quienes han experimentado problemas emocionales a raíz de la pandemia y su respectivo confinamiento.

“Lo que nosotros vimos al momento de que inició la pandemia es que muchas instituciones empezaron a ayudar desde el punto de vista material, económico, y la parte hospitalaria”, explica a Publimetro el doctor Roberto Delgado Gallart, presidente del Consejo Directivo del CENACED. “Pero empezamos a notar un área gris que es la atención psicológica. Entonces nos preguntamos cómo podemos apoyar a la gente en estos momentos de pandemia y ahí surgió la idea de crear un call center virtual”.

Delgado Gallart explica que en la iniciativa de atención psicológica gratuita del CENACED participan psicólogos de universidades de todo el país, quienes actúan como voluntarios telefonistas.

El programa de ayuda, que inició en mayo de 2020, ha logrado la atención de más de 15 mil 400 personas desde que inició, y ha sumado a la vez hasta 775 colaboradores de todo el país, que son especialistas con maestrías, doctorados y que laboran en el campo de la psicología. “La verdad es que nos dio mucho gusto ver la solidaridad de este gremio”, explica Roberto Delgado y añade: “¿Qué mejor que ellos para ofrecer este servicio?”.

“Si tú tomas en cuenta que una entrevista o una sesión psicológica te lleva cuando menos de 45 minutos a una hora y media, pues es una cantidad impresionante de horas”, explica Delgado, quien asegura que el servicio ha llegado hasta las manos de quienes más lo necesitan. “Gente de muy escasos recursos muchas veces, y sobretodo en los momentos más difíciles por los que están atravesando”.

La atención psicológica se realiza vía telefónica y puede durar de 45 minutos a hora y media / Foto: Cuartoscuro

3 preguntas con

Roberto Delgado Gallart,

presidente del Consejo Directivo CENACED

P: Ustedes han tenido experiencia en otras situaciones de riesgo como desastres naturales. Ahora en la pandemia, ¿cuáles son los problemas característicos de esta etapa y que no se han visto antes?

Roberto Delgado Gallart, presidente del Consejo Directivo CENACEDv / Foto: Cortesía

Sin duda alguna hoy estás tratando con un enemigo invisible. En otros casos, por ejemplo, un huracán, se puede prever con cierta exactitud, ¿verdad? Son también fenómenos y la mayoría de las veces, son de corta duración, aún cuando puedan tener efectos de largo plazo según el grado de destrucción.

Pero en este caso, en primer lugar es un enemigo que no podemos ver. En segundo lugar, nos ha llevado a tener comportamientos que nunca habíamos tenido -al menos no en la historia moderna- como el confinamiento y luego que han sido tan prolongados. Estamos prácticamente por cumplir ya un año que inició al menos en nuestro país y no vemos para cuando esto vaya a terminar.

Esto ha creado mucha incertidumbre por parte de la gente. Se ha visto que las problemáticas familiares se han suscitado con mayor frecuencia por el mismo confinamiento. Mientras los niños no pueden asistir a las escuelas, los padres tienen que trabajar muchas veces desde casa y no siempre las condiciones son adecuadas.

P: ¿Cuál es el perfil de las personas que han recibido la atención psicológica gratuita del CENACED? Preguntarle también si hay atención a niños.

Si hemos tenido casos con niños, pero han sido muy pocos. Normalmente, el grueso de las llamadas está entre personas de 25 a 55, hasta 60, años. Un poco más mujeres que hombres, pero está bastante balanceado.

No hay una diferencia significativa en los estratos socioeconómicos. Estos los podemos identificar por el código postal de donde nos está entrando la llamada.

Al principio notamos que había mayoría de llamadas de personas adultos mayores. Esta tendencia empezó a bajar y empezó a subir la de los adultos.

P: ¿Quiénes han apoyado la labor que están haciendo ustedes?

Este servicio es gratuito gracias al apoyo de empresas e instituciones que nos han ayudado. Algunos son: Alestra, Dell, Knowtion, UNIRED, Fundación LALA, T-Fal, Kimberly Clark México, CEYS Mexicana, GMI, ARISE, Consejo de la Comunicación, EXTRATEGIA Comunicación y Medios.

FACTBOX

Todas las personas que requieran apoyo psicológico por la situación derivada de la pandemia: contagio, desempleo, depresión, confinamiento y más pueden llamar al 55 8872 6100.

La consulta puede durar el tiempo necesario. Si el psicólogo lo ve recomendable puede haber un segundo contacto.

Horario de atención: Lunes a domingo de 7:00 a 22:00 horas.

