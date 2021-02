Caricatura de AMLO bateando al coronavirus causa polémica en redes

Una caricatura del presidente Andrés Manuel López Obrador bateando al coronavirus, presuntamente en referencia a que el mandatario supero la enfermedad, causó polémica en redes sociales luego de subirse a la cuenta oficial de Twitter de Gobierno de México; además dicha composición fue intervenida sin consentimiento del autor original

El dibujo muestra a López Obrador vestido con uniforme de baseball mientras acaba de golpear con un bate a una representación del Covid-19, algo que fue muy criticado por los opositores del gobierno actual quienes afirman que la gestión obradorista no ha sabido manejar correctamente la emergencia sanitaria del país.

La controversia llegó hasta el autor de la caricatura, Rafael Pineda, quien reprobó el hecho de que una cuenta oficial del gobierno subiera su trabajo, el cual también sufrió una intervención sin su consentimiento.

El caricaturista de Milenio, luego de mostrar el trabajo original sin la modificación visual publicado en 2018, pidió que la imagen fuera baja de toda red social gubernamental, moción apoyada por los internautas quienes también exigieron que el gobierno ofreciera una disculpa por el incidente.

Y que pidan una disculpa pública, ¿no? Eso de andar tomando lo que no es suyo y además alterarlo, no es correcto ni elegante, por no decir ilegal.

— Nada. (@TjFco) February 6, 2021