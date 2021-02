¿Qué revela el lenguaje corporal de AMLO en el video de su recuperación?

El pasado jueves 4 de febrero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un video en sus redes sociales en el que informó haber dado negativo a la prueba de antígenos para Covid-19; esto, a dos semanas de su contagio ocurrido el domingo 24 de enero. Las imágenes se volvieron virales en redes sociales, además de por el mensaje, por el lenguaje corporal del mandatario.

Con este video, López Obrador celebró haber superado la enfermedad que ha afectado a casi dos millones de mexicanos y que lamentablemente ha causado el fallecimiento de más de 164 mil personas en nuestro país; según las últimas cifras del Gobierno Federal.

Sin embargo, el video en sí mismo causó polémica en redes sociales, debido a que el lenguaje corporal del presidente se muestra distinto de lo que suele ser.

“En principio me llamó la atención que vemos un cuerpo muy rígido. Su espalda está como demasiada recta. Hay mucha movilidad del lado derecho, pero poca movilidad del lado izquierdo”, explica Miriam Cervantes, fisognomista. “Otra cosa que me llama la atención es que coincide la voz con las palabras. La emoción que notamos no es de alguien que esté celebrando, o que esté dando una buena noticia”, explica Cervantes.

La honradez es la mejor política y gobernar es humanismo.https://t.co/XryAfdMMsR pic.twitter.com/N59vYc3gtm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 5, 2021

Conoce más sobre el lenguaje corporal del presidente y los cambios que ha tenido a través del tiempo en el siguiente video.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con:

Caricatura de AMLO bateando al coronavirus causa polémica en redes La controversia llegó hasta a Rafael Pineda, autor de la caricatura quien exigió borrar la imagen de las redes sociales del gobierno

También:

Policías y ciclistas se enfrentan en calles de la colonia Nápoles Los ciclistas participaban en una rodada para exigir respeto por los espacios destinados para estos vehículos

Además:

Arde ayuntamiento de una ciudad de Chile en protesta por la muerte de un malabarista El ayuntamiento de la ciudad de Panguipulli fue consumido por las llamas durante la noche de este viernes a raíz de los disturbios

Y finalmente: