Decepción tras negativa de AMLO a no querer usar cubrebocas

En su primera conferencia matutina tras haber tenido Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no usará cubrebocas, pese a que ha sido una medida recomendada por el Gobierno Federal para reducir contagios.

En redes sociales hubo todo tipo de reacciones al presidente, incluyendo el posicionamiento de tendencias en redes sociales como hashtag #cubrebocas e #irresponsable.

Por quienes se refieren así de @lopezobrador_ luego de que le preguntaran si usará cubrebocas. pic.twitter.com/y48mXSidNc — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) February 8, 2021

"Es una responsabilidad cívica y una empatía social el utilizar cubrebocas", explica a Publimetro Sergio Gutiérrez Fernández, médico internista y médico infectólogo del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. "Pero hay que señalar dos cosas: el presidente no lo está utilizando en un espacio abierto, es decir, sin personas cerca de dos metros de donde él está, pero que aparentemente sí lo utiliza en áreas cerradas, como aviones o reuniones. Sabemos que el virus no se transmite más allá de 1.5 metros al estar hablando", añade.

Sin embargo, que el presidente López Obrador no utilice el cubrebocas "efectivamente es un tiene un efecto negativo social, como ejemplo y como líder. La sociedad médica, los científicos, los que estamos en frente de batalla quisiéramos que él sea el ejemplo con la utilización de este instrumento importantísimo para disminuir la tasa de contagios", explica Gutiérrez

A pesar de vacunarse o contagiarse, es fundamental usar cubrebocas

Además, para el doctor Gutiérrez, utilizar el cubrebocas ayuda a que baje la tasa de transmisión "una vez que haya salido inclusive de esta de esta enfermedad". Esto, "aparentemente contradice el mensaje del doctor López-Gatell en cuanto a que, aún siendo vacunados, todavía es necesario utilizar el cubrebocas".

Hugo López-Gatell, subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud, promoviendo el uso correcto del cubrebocas / Foto: Cuartoscuro

El médico del CMN Siglo XXI explica que el presidente, o una persona que se haya recuperado de Covid o haya sido vacunado, "todavía puede ser contagioso". "Que no desarrolle la enfermedad es otra cosa. Tampoco quiere decir que no lo pueda transmitir. Pero, si, todavía puede seguir contagiando si no se utiliza el cubrebocas después de la vacunación. Entonces, aquí también es un punto importante que la actitud del presidente contradice".

Finalmente, cuestionado si otros políticos podrían seguir el ejemplo de López Obrador y desaconsejar el uso del cubrebocas, el médico señaló que "ser empático es responsabilidad de todos. Hoy más que nunca no hay que bajar la guardia. Hay que seguir utilizando el cubrebocas porque es un instrumento importante para aliviar casos de contagios. Estamos en el punto máximo riesgo de contagio", finalizó.

3 PREGUNTAS CON…

Juan Carlos Montero Bagatella – profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey

¿Cuál es el ejemplo político que da el presidente López Obrador al no usar cubrebocas?

Juan Carlos Montero Bagatella - profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey / Foto: Cortesía

Es un ejemplo lamentable. A pesar de la situación que se está viviendo con este segundo brote de de coronavirus, con un enero tan letal como el que vivimos con él mismo enfermo, el comentario que lanzó en contra del uso del cubrebocas, incluso hasta contradiciendo al doctor Hugo López-Gatell, es lamentable, especialmente que el presidente se niegue a poner el ejemplo con el tema del cubrebocas.

Él habla de poner el ejemplo con el tema de la vacuna, de esperar su turno, pero no habla de poner el ejemplo con respecto del cubrebocas. Es lamentable para una situación como la que estamos viviendo, porque la estrategia de comunicación que está lanzando el gobierno federal está dando mensajes contradictorios de lo que se debe hacer y se ve así con el tema del cubrebocas, mientras él tendría que ser el primero en usarlo, el primero en promoverlo.

Personalmente me decepcionó escuchar al presidente diciendo con todas las letras que él no va a usar el cubrebocas. Ahora, él tendría que ser mucho más sensible con las personas que han fallecido. Él tuvo un equipo extraordinario de médicos que lo atendieron. No sabemos los medicamentos específicos que consumió, pero tuvo un equipo al que cientos de miles de personas no han podido acceder. Es triste y lamentable ver al presidente con esta actitud.

Pero el presidente asegura que está "prohibido prohibir"…

Ese "prohibido prohibir", a mí personalmente sí me gusta. Yo sí creo que hay que confiar en la gente, pero, sobre todo en un país como el nuestro donde la informalidad es tan alta, yo creo que es muy poco probable pensar en una cuarentena donde viéramos a los policías que no nos dejen salir de la casa. Creo que eso en México es imposible de realizar.

Sin embargo, ante el reconocimiento de que México es un país tan disperso, tan grande, tan difícil de controlar, creo que se tendría que llamar a la gente a ser responsable y una forma de ser responsable -todos con todos- es usar cubrebocas. Por eso es lamentable que el presidente diga eso el día de hoy que regresa a sus conferencias.

Una encuesta reciente ubica la popularidad del presidente en 69% para febrero de 2021; cuando en febrero del 2020 era de 67%. ¿Qué opinión tiene de esto?

Los resultados son sorprendentes y eso nos habla de que los medios estamos yendo por un lado, pero la ciudadanía está viendo otra cosa. La ciudadanía está viendo a un gobierno que está dando los apoyos (jóvenes construyendo al futuro, a adultos mayores, que se está distribuyendo la vacuna). A partir de estos resultados que se están publicando, creo que efectivamente tenemos que profundizar en los estudios de qué es lo que está sucediendo, porque efectivamente quienes hacemos estos análisis vemos que las cosas no se están manejando bien.

Pero la ciudadanía está viendo otra cosa, otras cuestiones. Mi hipótesis para entender estos resultados es que el tema de la vacuna. Yo creo que la llegada de las primeras vacunas fue recibido. Creó mucha esperanza entre la gente, incluso hasta falsa confianza, lo cual también es problemático. Pero creo que el tema de la vacuna tuvo un fuerte impacto en la vida en la opinión pública.

También en la apertura de la página para el registro de los adultos mayores. Aunque supongo que eso no está reflejado en esta encuesta, a pesar de los problemas iniciales que ha tenido la página. Me parece que está contribuyendo a generar un impacto positivo de la gente que ya está esperando. La gente siente que ya está en fila para recibir la vacuna, a pesar de que sepamos que no hay vacuna y que no le están poniendo vacuna a nadie. Ahí podríamos empezar a explicar la popularidad del presidente y el hecho de que haya estado enfermo pues también genera, que mucha gente se preocupe sinceramente por él y por su salud.

