Desabasto de medicamentos en México creció 117% en 2020: Nosotrxs

Los reportes de desabasto de medicamentos en el país se dispararon 117% en 2020, al cerrar el año en dos mil 556 denuncias, cuando en 2019 se contabilizaron mil 175, según el informe “Mapeando el desabasto en México. Reporte de la plataforma Cero Desabasto 2020”.

Al respecto, el coordinador de la causa Salud y Bienestar y Nosotrxs, Andrés Castañeda Prado, advirtió que los datos reflejan una situación alarmante, pues la tendencia es al alza en todas las instituciones de salud del país, pese a disminuir el número de pacientes atendidos.

En una entrevista con Publimetro, precisó que el colectivo, a través de la plataforma cerodesabasto.org, recibió los reportes de pacientes, familiares y trabajadores de la salud sobre la falta, mismos que canalizaron a los responsables de abasto de cada subsistema.

"No ha habido respuesta ni comunicación al respecto, ni pública ni de manera directa, lo que es preocupante. Pero es más preocupante para nosotros que hay enfermedades puntuales que incrementaron", comentó.

Incluso, dijo que la corrupción se identificó como causa del no surtimiento de medicamentos por parte de los reportantes, ya que en 40% de los casos se refiró esta situación involucrada en su caso.

"Durante los meses más álgidos de la pandemia, observamos un mayor número de pacientes que consideran hubo corrupción en su proceso de surtimiento, lo cual puede estar relacionado con la baja de atenciones en salud, los nuevos protocolos de distanciamiento social y la reconversión de unidades de salud en centros de atención Covid-19", refiere el documento.

Ante esta situación, Castañeda Prado lamentó que las autoridades no solo no hayan podido regularizar la distribución de los medicamentos, sino que esta situación se incrementara afectando a más pacientes.

Además, dijo que con la elaboración del informe también notaron que subieron el número de reportes como el cáncer con 410%; diabetes 120%; hipertensión 23%, también hubo repunte por enfermedades como lupus y artritis, sin que las autoridades implicadas brinden una explicación o fecha estimada de regularización.

En estos dos años, se han acumulado tres mil 731 reportes de desabasto de medicamentos, de los cuales el 55% se concentran en la Ciudad de México (CDMX), el Edomex, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.

Vulnerabilidad de la población

Lamentó que cada reporte registrado significa una grave afectación a los pacientes, pues se les está vulnerando el acceso efectivo a los medicamentos y otros insumos, lo que es pilar fundamental de la garantía al derecho de la salud.

"Estos números reflejan a alguien que no recibió su tratamiento y que se expone a gastar, en caso de tener los recursos o a comprarlo en el mercado ilegal o de dudosa procedencia o en el peor de los escenarios a no recibirlo, lo que le traerá complicaciones y muerte", apuntó.

Además, dijo que el número de pacientes con sospecha de cáncer que se detectó entre 2019 y 2020 cayó 63%, lo que refiere que hay menos niños y adultos atendiéndose en etapas oportunas y tempranas para garantizar un tratamiento exitoso.

"Tristemente lo que está pasando no es que los niños dejen de tener cáncer, sino que no los estamos detectando. No solo estamos afectando el desabasto sino menor diagnóstico y niños que tratar", mencionó.

Acumulado de reportes de desabasto por institución de salud (2019-2020)

IMSS- 49%

ISSSTE- 33%

INSABI (Secretaríade Salud / SP)- 11%

Otros- 4%

Instituciones de Salud Estatales- 3%

H.R.A.E. e I.N.Salud- 1%

