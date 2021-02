Hay disminución de contagios; nadie está exento de un rebrote: Salud

Existe una reducción de 33% de contagios de Covid-19 en el país de acuerdo a la semana epidemiológica anterior, sin embargo, no son datos para confiarse, explicó en el informe de la pandemia, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, en su reaparición en las conferencias matutinas del Gobierno Federal

Para el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, este es un "cambio a la baja muy importante". Además, explicó que "en epidemiología no hay garantía de que [está situación] va a seguir así. Nadie está exento de que pueda haber un rebrote", agregó López-Gatell.

"Afortunadamente está reduciendose el nivel de contagio en todo el país", explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No hay protestas de médicos

Para el presidente, a pesar del cansancio del equipo médico, "no han habido protestas de las enfermeras y de los médicos. Han actuado con una responsabilidad ejemplar. Esto no quiere decir que no sé hayan producido carencias, sino que el personal médico se entregó en cuerpo y alma a salvar vidas", añadió.

Dato: 24 entidades federativas presentan tendencia a la baja

