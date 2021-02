Farmaceúticas recomiendan no mezclar vacunas; Gatell asegura que no hay restricción

Pese a que desarrolladores de vacunas contra el Covid-19 recomiendan no mezclar marcas entre la primera y segunda dosis, esto, por no haber estudios al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, asegura que no hay restricción semejante que impida que eso se pueda hacer.

El documento de instrucciones y entrenamiento de uso de la farmacéutica Pfizer claramente especifica que no hay información sobre el uso de su vacuna con otras de marcas diferentes, es decir, ninguna investigación Fase III incluyó mezclas de dosis.

"No hay información sobre el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19 con

otras vacunas", se lee en el documento e incluso aclara que la serie de vacunación es de dos dosis administradas en un periodo de tres semanas.

"Si recibe una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19, debe recibir una segunda dosis de esta misma vacuna tres semanas después para completar la serie de vacunación", puntualiza el texto.

'No hay restricción': Gatell

Aunque el documento de la farmacéutica Pfizer es muy claro, en una de sus conferencias, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que no hay restricción en la combinación de marcas de vacunas anticovid.

"Qué pasa si ponemos combinaciones de vacunas, primera dosis con la vacuna Pfizer y segunda dosis con la vacuna Sputnik, primera AstraZeneca y segunda Cansino, no hay ninguna razón en términos de patentes o propiedad intelectual o restricción semejante ninguna que impida que eso se pueda hacer", declaró.

Según el funcionario, biológicamente 'no hay ningún peligro' y la combinación entre marcas no le causaría daño a las personas.

"A la pregunta si se puede hacer y si es seguro qué beneficios tendría hacer estas combinaciones en una situación donde México y todos los países estamos teniendo abastecimiento inconstante de las distintas vacunas, por eso es importante ese estudio porque en un momento dado se podría llegar a encontrar que la combinación de vacunas conforme van llegando pudiera tener el mismo efecto que si se llegara a tener segundas dosis específicamente de la misma vacuna con la que s puso la primera dosis", aseguró.

TE RECOMENDAMOS: