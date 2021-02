“Usar cubrebocas es no confiar en Dios”, asegura obispo de Tamaulipas

En redes sociales circularon declaraciones del obispo Antonio González Sánchez, quien durante una celebración religiosa explicó su motivo para no portar cubrebocas, argumentando que el hecho de confiar en Dios ayuda pese a no usar la mascarilla.

Pese a que en la celebración religiosa transmitida por la Diócesis de Ciudad Victoria, el obispo enfatizó en que no le pide a la gente no usar cubrebocas, pidió analizar sus palabras pues asegura que la confianza en Dios le ha ayudado a salir adelante a pesar de que no use cubrebocas.

“Para mí a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios. Yo entiendo que a lo mejor mañana estoy enfermo porque no soy inmune a nada. Pero, así como me ven sin cubrebocas, ando así porque confío mucho en Dios. Piénsenlo, no les voy a pedir que se lo quiten”, explicó.

Las declaraciones del obispo generaron controversia en redes sociales, pues una gran cantidad de usuarios argumentaron que fue una incitación a no usar cubrebocas en medio de la pandemia, lo cual representaría un alto riesgo de contagiarse.

Sin embargo, algunos creyentes debatieron el hecho de que el obispo no pidió no usar cubrebocas, señalando que únicamente expresó su punto de vista durante la misa.

Asimismo el sacerdote señaló que el sentir miedo durante la pandemia también es no confiar en Dios, hecho que también causó revuelo en redes sociales.

Extraño con dolor la presencia de otras personas, tristemente mucha gente, muchas personas están llenas de pánico. A mí me parece, que el sentir miedo, el estar aparcados, es falta de fe, falta de fe en Dios”, agregó.

