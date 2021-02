Académicos detallan que el subsecretario tiene la afección del “líder carismático”, el cual no acepta errores, por lo que no corrige. En enero y febrero de 2020 no hubo una sola compra para prepararse para la pandemia. - Foto: CUARTOSCURO.

A 12 meses del primer contagio, Gatell erró en 4 de cada 10 pronósticos; ‘pasó de ser científico a operador político’ En una revisión a las versiones estenográficas de las conferencias vespertinas en Palacio Nacional, se confirmó que Hugo López-Gatell, subsecretario de salud del gobierno federal, no atinó en 40% en sus proyecciones Por Daniel Flores @Daniel_17flores Académicos detallan que el subsecretario tiene la afección del “líder carismático”, el cual no acepta errores, por lo que no corrige. En enero y febrero de 2020 no hubo una sola compra para prepararse para la pandemia. - Foto: CUARTOSCURO. Echamos a andar plantas de carbón para resolver problema energético: AMLO ¿Y la pandemia? Abarrotan playas de Venezuela por temporada de Carnaval

Con las credenciales de haber enfrentado una pandemia –el brote de influenza H1N1– y casi tres meses de tiempo tras haberse registrado el brote de coronavirus en Wuhan en diciembre de 2019, el subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, se refirió al Covid hace casi un año “como una gripe estacionaria”. ¡No te lo puedes perder! https://www.publimetro.com.mx/mx/plus/2021/02/05/samsung-galaxy-s21-5g-s21-5g-s21-ultra-5g-llegan-mexico-pre-order.html Aún cuando todavía era un político desconocido entre la población, López Gatell minimizó en Palacio Nacional los contagios de este nuevo virus, que ya hacían mella en países de Europa. Doce meses después y con más de 360 conferencias a cuestas, el vocero de la pandemia en México se ha equivocado en más de una ocasión en los pronósticos de la pandemia, desde que se comenzaron a brindar informes diarios sobre la situación actual de los contagios por Covid-19. Este diario realizó una serie de revisiones a las versiones estenográficas de las conferencias vespertinas que se realizan en Palacio Nacional. Su primer desacierto vino cuando aseguró que el pico de la pandemia sería en mayo, luego revisó y dijo que sería en junio. Terminó en prolongar la fecha hasta julio. En 10 ocasiones afirmó que, a diferencia de otros países, en México la emergencia sanitaria se estaba “domando”. Y aunque el número de muertes y contagios tocó su punto más alto de 2020 entre mayo y junio, el peor escenario llegó en diciembre y enero pasados, en una segunda oleada de contagios mucho más grave. También desestimó el uso del cubrebocas en las tres fases de emergencia, incluso cuando especialistas de todo el mundo llamaron a reforzar la estrategia de este insumo. “Sin evidencia científica que demuestre que funcione el uso del cubrebocas”, respondió Hugo López-Gatell a uno de los cuestionamientos en Palacio Nacional hecho el 2 de marzo de 2020; 28 días antes de que se declarara la fase 1 de emergencia sanitaria en todo el país. Dos meses después del primer contagio en la República, el funcionario reculó y llamó al uso correcto de cubrebocas, debido a que éste podría disminuir el riesgo de contagio de coronavirus, aunque precisó que esta indumentaria era auxiliar y no suplía la medida principal: quedarse en casa. Estar en los reflectores de las conferencias en Palacio Nacional le valió a Gatell un alza en su popularidad. Pasó de ser un funcionario desconocido a estar en boca de todos, incluso hubo quienes lo bautizaron como el “hombre del momento” de la pandemia. Más de 30 mil personas han abandonado el cigarro: https://www.publimetro.com.mx/mx/plus/2021/02/09/iqos-asi-celebran-a-los-mexicanos-que-han-dejado-el-cigarro-alfredo-blasquez.html Pero después le secundaron una serie de tropiezos –uno seguido del otro– sobre cifras, proyecciones y pronósticos. Uno de los más sonados fue cuando reconoció que el gobierno mexicano había recomprado a China los mismos cubrebocas que le habían vendido meses atrás a un costo mayor. Modelo centinela, obsoleto y sin resultados Conforme avanzaron los meses, el funcionario se fue desinflando debido a sus contradicciones y datos erróneos en la pandemia. Primero aseguró que se utilizó el modelo “Centinela” para monitorear a la epidemia. Sin embargo, ante la ola de críticas debido a que los hospitales comenzaban a desbordarse, el servidor público se vio forzado a admitir que la cifra negra era mucho mayor a lo reportado por el gobierno federal: “La epidemia es ocho veces más grande”, dijo el 8 de abril del año pasado. Luego, en los meses más críticos de la pandemia (mayo y junio), López Gatell se negó a aceptar la cifra de defunciones que se habían registrado a unos meses del inicio del confinamiento en todo el país. Para el doctor Felipe Gaytán, investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de La Salle, Hugo López-Gatell dejó su vocación de científico y se convirtió en el pararrayos del presidente de la República. “Tiene el síndrome del líder carismático, el cual no acepta errores, cree que no se equivoca y hace las cosas bien. Se convirtió en un operador político”, sostuvo el académico en entrevista con Publimetro. Gaytán calificó de un error la estrategia para comunicar la pandemia en este primer año, tanto del subsecretario de salud como la del propio presidente, pues este último no cesó sus giras por los estados del país, mientras que Gatell no se pronunció sobre este tema. A la par, mientras la curva de contagios se elevaba y se endurecían las medidas de sana distancia, el funcionario avaló a mediados del año pasado las reuniones con cinco mil personas, para corregir y asegurar que sólo se podían congregar 50. Semanas después recomendó que era mejor quedarse en casa. “Pruebas rápidas eran necesarias” Los meses avanzaban y varios sectores de la sociedad exigieron al gobierno federal aplicar pruebas rápidas de forma masiva para detectar casos positivos de Covid-19, ya que se comenzaba a documentar que la cifra negra se contabilizaba por miles. Sin embargo, esta idea también la desechó el vocero de la pandemia, quien determinó que no eran necesarias. Pero, al igual que en sus discursos anteriores, meses después atizó al decir que eran necesarias para medir con exactitud los contagios que prevalecen en México.

Tampoco acertó sobre la fecha del pico de la curva de contagios y cuándo podrían levantarse las medidas restrictivas. Corte de caja 1. A un año de distancia ¿cómo consideras el desempeño de Hugo López-Gatell al frente de la pandemia?

2. ¿En qué ha fallado el vocero de la pandemia por Covid-19?

3. ¿Cómo crees que ha sido la estrategia de comunicación para la emergencia sanitaria? Victoria Campos. Bióloga en Hons en Bioquímica Diagnóstica. National Geographic Certified Educator Me parece que ha tenido problemas en transmitir un mensaje claro a la población, por ejemplo, con el uso del cubrebocas, si bien es cierto que al inicio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud recomendó el uso del cubrebocas sólo para los pacientes con síntomas, después la evidencia científica se hizo más clara para su uso masivo en las personas con o sin síntomas. Del 1 al 10, mi calificación es 6. Mi crítica es bilateral, la falta de liderazgo y comunicación clara a la población no ha sido óptima al igual que la respuesta de la ciudadanía. Recordemos que en esta crisis de salud pública tenemos que trabajar unidos, en solidaridad y respeto mutuos, con responsabilidades individuales y colectivas, independientemente del partido político de elección. Primero se politizó el uso del cubrebocas y ahora las vacunas, ya fue suficiente con la pérdida de nuestros seres queridos, ya basta. Me entristece mucho, como joven científica en formación, ver algunos científicos que se venden por sus ideologías a los medios de comunicación y utilizan argumentos científicos para justificar sus opiniones políticas personales. Como es el caso de la vacuna Sputnik V o Gam-COVID-Vac. Josué Bautista Arteaga. Presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia El manejo de la pandemia, sin duda, ha quedado muy por debajo de lo esperado y lo requerido, no por la falta de expertos en México, sino por la falta de voluntad científica, anteponiendo a ésta la voluntad política, anticipar que un ser humano carece de una fuerza de contagio de enfermedades, por el simple hecho de ostentar una representación pública, fue, sin duda, uno de los hechos que bien anticipaban el cómo la ciencia vendría a ser desplazada. Pero esto no termino aquí, siguieron las controversias de la implementación de los estándares internacionales para el control de la propagación del virus, la subestimación del impacto de la pandemia en casos y vidas cobradas, el solicitar no acudir a un hospital y la muy endeble e incierta política de vacunación, es lo que da crédito de este infortunio. A un año del primer caso detectado en México, no podemos hablar del nivel de control de la pandemia, ya que las acciones para este fin no fueron siquiera puestas a consideración, hoy sólo podemos hablar de las acciones de contención de daños que el SARS-CoV-2 ha dejado a su paso por México, acciones que no tienen pies, piernas, torso, brazos, manos ni mucho menos cabeza. Eddie Jaimes. Ceo de MM: GROUP Más que calificar el desempeño de las autoridades en el manejo de la pandemia es más bien evaluar todo el contexto que tiene México para el manejo de la misma. Lo preocupante del tema es que no se haya cuidado, desde un principio, al personal de salud para que pudiera actuar ante el manejo de este fenómeno mundial. Durante la pandemia hemos quedado al descubierto una y otra vez sobre lo mal que estamos en términos de manejo de crisis de cualquier tipo en México. La gota que derramó el vaso fue la caída de la plataforma para el registro de adultos mayores que entran en primera etapa de vacunación, además de las faltas de ortografía del texto para respaldar la caída del proyecto. Creo que, en términos generales, esto último describe la situación que ha vivido México desde un principio. O más sorprendente ha sido la falta de sensibilidad de los mexicanos para actuar como sociedad unida, aminorando el problema. Hoy estamos a tiempo de reaccionar como ciudadanía y exigirle a la gente del gobierno y que pueda tomar acciones concretas para poder aminorar el problema, como la autorización de la compra de vacunas al sector privado, evidentemente con una regulación puntual. Graciela Idolina Montaño. Enfermera especialista en terapia intensiva del Centro médico nacional 20 de noviembre. ISSSTE A un año de distancia y con miles de muertos, México es uno de los países a nivel mundial que peor ha manejado la sindemia por SARS- CoV-2. Eso no es algo nuevo, sólo me sorprende el nivel de daño moral que tenemos como país, la nula empatía, la falta de interés por parte de la población en general por cuidar su salud, y dejar de politizar la pandemia. El tema se pone más escabroso cuando te encuentras en la primera línea de atención, donde puedes ver morir a más de cuatro personas en menos de 12 horas, con una de las peores agonías que jamás me pude imaginar, viendo morir a amigos y compañeros… Peor ahora que hace un año, sin insumos, sin medicamentos, sin personal suficiente para esta terrible crisis mundial. El gobierno federal se ha enfocado en su batalla electoral llena de manipulación y mentiras, ofreciendo garantías de salud cuando ni siquiera existen compras aseguradas de medicamentos o vacunas. López Obrador y Gatell han sido la vergüenza nacional, pretendiendo engañar al pueblo. “En cuanto al color (del semáforo), es hasta cierto punto intrascendente”, aseguró el vocero de la pandemia el año pasado. NEWSLETTER Lo Último de en tu correo... Suscríbete