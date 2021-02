Falta de sueño podría bajar 65% efectividad de vacuna contra Covid-19: UAM

Dormir bien antes y después de recibir la vacuna garantiza la generación de anticuerpos contra el Covid-19, debido a que la restricción de sueño es un “factor limitante grave de una respuesta inmunológica adecuada”, aseguró el doctor Javier Velázquez Moctezuma, profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Está más que comprobado que la falta de sueño condiciona la disminución de efectividad de la inmunización”, indicó el experto, tras señalar que un estudio reciente realizado con la vacuna contra la influenza demostró que disminuyó en 65% su efectividad en aquellas personas con insomnio prolongado.

“Aunque se hable de la eficiencia en las vacunas que se han empezado a aplicar en nuestro país, si la persona no ha descansado de manera adecuada podría presentar deficiencia de anticuerpos, tal como demostró un estudio experimental con la inoculación para hepatitis A e influenza”, señaló Velázquez Moctezuma.

Los especialistas han hecho del conocimiento de las autoridades esta condición para que la incorporen en sus protocolos y la importancia descansar, puesto que el sistema inmunológico reacciona al antígeno que desata una cadena de eventos bioquímicos que genera protección por la presencia de anticuerpos en el organismo, explicó.

“El sueño tiene relación con todos los procesos de restauración que nuestro organismo requiere; es decir, cuando uno está despierto el cuerpo sufre un desgaste que tiene que ser reparado mientras dormimos, de manera que si no lo hacemos adecuadamente no se puede dar ese desarrollo de bienestar. Si no lo hacemos bien nuestra defensa va a estar muy deteriorada, pero si dormimos lo necesario nuestro organismo va a ser capaz de enfrentar exitosamente cualquier reto viral o bacteriano”, aseguró.

El profesor-investigador del Departamento de Biología de la Reproducción de la Unidad Iztapalapa precisó que tanto en esta pandemia como a lo largo de la vida se debe tomar en cuenta que el reposo es fundamental para que el organismo goce de buena salud.

En tanto, la doctora Yoali Arana Lechuga, coordinadora del Área Operativa de la Clínica de Trastornos de Sueño, informó que a través de esa instancia universitaria la institución brinda apoyo a su comunidad y al público en general con problemas de sueño a través de talleres y consultas, que pueden ser solicitadas por medio del correo electrónico [email protected]

“Está demostrado que si estamos en un espacio con luz artificial cerca de la hora de dormir la melatonina puede disminuir hasta 80%, lo que representará una disminución en los niveles de linfocitos y en la imposibilidad de liberar esa neuro hormona que se lleva a cabo en la oscuridad”, indicó.

