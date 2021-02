Venta de drogas y reclutamiento de narcomenudistas, impune en redes sociales

Sustancias psicotrópicas como marihuana y LSD se venden con total impunidad en las redes sociales. Incluso, algunos aprovechan la plataforma para reclutar a narcomenudistas, tras prometerles un pago diario de mil pesos.

A través del usuario @ElFlorista06–que ayer cambió su nombre a @DrFlorista– se comercializan estas drogas, las cuales se distribuyen en puntos de la Ciudad de México, Puebla, Monterrey y Guadalajara.

De acuerdo con la descripción de la cuenta, el usuario está activo desde 2012 y cuenta con 47 mil 400 seguidores.

“Lo encontré en Twitter un día y decidí comprar marihuana. Seguí la cuenta, le hablé (al usuario), quedamos y me entregó. Primero me envió el ‘menú’ de lo que vendía. Todavía no se expandía, pues incluso él entregaba en persona, pero ahora son repartidores. Venden marihuana, LSD y otras drogas”, indicó Víctor, quien decidió cambiar su nombre por seguridad.

Foto: @DrFlorista

Incluso, el usuario no sólo gestiona la venta y distribución de drogas en al menos cuatro entidades del país, sino que también recluta a personas para que trabajen con él a través de las redes sociales con total impunidad, tras prometer el pago de mil pesos al día.

“¿Buscas trabajo? Aquí algo de lo que ofrecemos y de lo que exigimos: todos los días de 7:00 am a 11:00 pm. Se pagan mil al día el primer año. No hay vacaciones, no hay permisos especiales, cada mes se hace examen antidoping y sólo se puede consumir flor, no se puede consumir alcohol ni otras sustancias. Se requiere estar bien vestido y presentable, ser aseado y educado, debes de tener una entrevista con el jefe y serás requisado antes de entrar a verlo”, indica la publicación que fue eliminada posteriormente.

Foto: Reclutamiento

De acuerdo con testimonios recabados por Publimetro, las compras se realizan en efectivo y se distribuyen en puntos cercanos al transporte público. Según usuarios, se les envía un catálogo con diversos tipos y calidad de marihuana, así como otras drogas, para posteriormente concretar la compra.

El sujeto que presuntamente maneja la cuenta fue vinculado con la muerte de una mujer, cuyo cadáver se halló en la lateral de Eje Central y Riva Palacio en 2019.

“Era mi mejor amiga, la estábamos llevando al hospital. Los policías no nos dejaron llevarla ni la atendieron y mejor nos hicieron subir al depa a revisar todo. Si fuera culpable estaría 20 años más en la cárcel, pero no. En la autopsia salió todo”, indicó la misma cuenta.

Foto: @DrFlorista

Se lavan las manos

Este diario buscó a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para conocer los protocolos al momento de identificar una cuenta que comete actos ilícitos; sin embargo, rechazó la petición de entrevista tras asegurar que “la Fiscalía General de Justicia maneja las investigaciones de mayor relevancia”. Hasta el momento, tampoco la FGJ ha contestado la solicitud de información.

“Lamentablemente, tenemos una falta de un plan de política criminal en México. No se ha puesto atención en los trabajos de inteligencia, que incluyen revisión de nuevos mecanismos de tecnología por donde se comunican bandas criminales. Estos son temas de delincuencia organizada, por lo que le corresponde a la federación investigarlos”, indicó Adriana Dávila, secretaria de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados.

Apuntó que la Comisión de Seguridad en la Cámara baja no ha tocado estos temas en las sesiones, ya que hay una línea marcada “desde el gobierno federal”, y aseguró que no hay acciones concretas por parte de la autoridad para atender la proliferación de estas cuentas que actúan con total impunidad.

“Las redes sociales han sido un instrumento de reclutamiento, captación y enganche para la delincuencia organizada, pues las utilizan para la trata de personas, distribución de drogas y hasta reclutamiento de sicarios. No hay un planteamiento en contra de la delincuencia organizada.

“No se ha hecho trabajo de inteligencia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tuvimos una Secretaría que sirvió para posicionar al ex titular, Alfonso Durazo, como candidato a gobernador de Sonora. Hoy veo desaparecida a la SSC”, precisó la legisladora.

Covid-19 acelera adicciones

Iván Estrada, director de Evaluación y Monitoreo del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), indicó que, de acuerdo con un sondeo en línea sobre el consumo de alcohol en la pandemia, hubo un incremento de 50% en las personas que ingieren bebidas alcohólicas.

“De acuerdo con el ejercicio, 50.4% de los encuestados señaló que la razón del aumento en el consumo de alcohol fue aburrimiento, mientras que 11.5% señaló que fue por temor o ansiedad derivado de la pandemia”, indicó el especialista.

Dijo que desde el inicio de la pandemia se han atendido a mil 692 personas vía remota y mil 800 usuarios a través de plataformas que se habilitaron para continuar el trabajo con grupos de autoayuda.

“El instituto ha mantenido el flujo de atención a personas que lo necesiten pero, sin duda alguna, cuando regresemos a semáforo verde se tendrá un incremento de casos, un fenómeno muy similar al que tendrá la violencia intrafamiliar, pues conviven con sus agresores y no pueden denunciar”, señaló.

