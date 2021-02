Rechaza López Obrador informe de la ASF: 'Yo tengo otros datos'

Cuestionado sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación en el que señala irregularidades en la actual administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que él tiene otros datos, y rechazó tales afirmaciones.

"Exageran. Y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí", explicó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Además, consideró que la ASF"le están dando mal la información a nuestros adversarios" y señaló que "no deben de prestarse a esas campañas".

"Ayer veía yo a un articulista conservador, conservador, conservador, hablando de lo del aeropuerto, de que había costado no hacerlo 300 mil millones de pesos, tomando como base lo que dijo la Auditoría. Me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que está mal, es exagerado. Si fuese así, pues entonces nos iba a costar el aeropuerto no 300 mil, sino 600 mil millones. Entonces, aun así, nos ahorraríamos como 300 mil millones con el aeropuerto que estamos construyendo en lo que era la base militar de Santa Lucía", explicó visiblemente molesto el presidente.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó mil 358 auditorias correspondientes al primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló irregularidades en el gasto por 67 mil 498.4 millones de pesos; sin embargo, especialistas adelantan que el primer mandatario subestimará este reporte.

AMLO minimizará señalamientos por 67 mmdp que realizó la ASF: especialistas La revisión a la Cuenta Publica del primer año de gobierno de AMLO concluyó con mil 358 auditorías a diferentes áreas administrativas

