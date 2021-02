Marcelo Ebrard tendrá reunión virtual con el secretario de Estado de EU

A través de redes sociales el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que este viernes 26 de febrero sostendrá una reunión de manera virtual con el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, con el fin de abortar temas sobre la relación bilateral entre ambos países.

“En seguimiento al diálogo de alto nivel y la disposición de cooperación entre México y Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, llevarán a cabo una reunión virtual por la mañana del viernes 26 de febrero”, se lee en el comunicado emitido por la SRE.

Los principales temas de conversación que se abordarán en este encuentro virtual serán la migración, la pandemia por Covid-19 y los efectos que ha generado a casi un año de aparecer en el continente, así como lo relacionado con el T-MEC.

“En la reunión, los secretarios Ebrard y Blinken conversarán sobre la agenda de cooperación bilateral, particularmente con respecto a los mecanismos para atender las causas estructurales de la migración en el norte de Centroamérica. Además, los secretarios abordarán los efectos de la pandemia y las áreas de oportunidad que brinda el T-MEC para recuperar un crecimiento económico más equitativo, fortalecer la competitividad regional y crear empleos desde ambos lados de la frontera”, agregó la SRE.

Finalmente el secretario Antony Blinken destacó la importancia de esta reunión virtual con Marcelo Ebrard, de la cual espera se tengan grandes resultados.

“Es un gran privilegio hacer mis primeras visitas virtualmente, a Canadá y México mañana. Estas visitas subrayan la importancia de nuestras relaciones. Juntos podemos lograr grandes avances para derrotar la pandemia, aumentar la seguridad regional y hacer crecer la prosperidad de nuestros ciudadanos”, explicó Blinken.

It is a great privilege to make my first visits, virtually, to Canada and Mexico tomorrow. These visits underscore the importance of our relationships. Together we can make great progress to defeat the pandemic, increase regional security, and grow prosperity for our citizens.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 25, 2021