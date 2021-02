Se atenderá clonación de tarjetas de apoyos sociales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se tiene conocimiento de que las tarjetas entregadas a los beneficiarios para que cobren apoyos sociales, están siendo clonadas.

Al respecto, indicó que su gobierno ya está trabajando en ese tema y exhortó a los beneficiarios que denuncie cuando sean víctimas de este delito.

Adelantan pagos de programas sociales por elecciones Este 2021 se modificarán las fechas de pago de programas sociales como Sembrando Vida, Jóvenes construyendo el futuro y las Becas del Bienestar

"Por eso se tomó la decisión de que [el apoyo] sea directo, pero no deja de haber problemas. Ahora, por la clonación de tarjetas y se tiene que seguir denunciando".

3 mitos y realidades de la clonación de tarjetas

De acuerdo con la Condusef, estos son algunos mitos y realidades sobre la clonación de tarjetas y qué hacer en esos casos.

1. Clonar una tarjeta de crédito no es tan fácil. (Mito)

El proceso de clonación toma segundos. Los delincuentes utilizan un dispositivo llamado skimmer, que por su tamaño permite esconderlo con facilidad en la palma de una mano o introducirlo sin dificultad en la ranura de los cajeros automáticos. Basta con que el clonador deslice tu tarjeta en el dispositivo y copie el número de ésta, la fecha de expiración y el número de seguridad para que pueda hacer operaciones fraudulentas a tu nombre. Por eso, pon atención a la hora de pagar con tu plástico y cuida celosamente tu información financiera y personal.

2. Si clonan mi tarjeta, el banco tiene la obligación de devolverme el dinero. (Depende)

En el caso de las tarjetas de débito no existe una norma que al día de hoy obligue a los bancos a hacerte la devolución, a menos que hayas contratado algún seguro contra este fraude. Por lo que si desafortunadamente eres víctima de éste, tendrás que informárselo de inmediato a tu banco para buscar una solución.

A partir de 2013, si tu tarjeta de débito aún contara con banda magnética y te la clonan, la institución bancaria tendrá que hacerse responsable. Si clonan tu tarjeta de crédito, las instituciones financieras están obligadas a devolverte los cargos que no reconozcas, siempre y cuando lo reportes dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que se hayan realizado, tu tarjeta no sea de chip y el banco no compruebe que la transacción se autorizó a través de los sistemas Verified by Visa o MasterCard SecureCode.

3. Las tarjetas con chip son más seguras. (Realidad)

Dentro del chip hay llaves criptográficas (para realizar operaciones de alta seguridad) que se validan con el banco al hacer la transacción. Esto reduce la posibilidad de fraudes como la clonación, frente al uso de la banda magnética. El chip no se puede clonar.

