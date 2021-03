Pide AMLO que mujeres salgan a protestar, pero "pacíficamente"

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las mujeres mexicanas que salgan a manifestarse el próximo 8 de marzo, a pesar de la pandemia de Covid-19.

Explicó que en Madrid, España, se han prohibido manifestaciones de mujeres para el Día Internacional de la Mujer, o éstas han sido limitadas a 500 personas, algo que no sucederá en su gobierno pese a las restricciones que existen debido a la pandemia.

"Prohibido prohibir", explicó López Obrador. "Aquí se garantizan los derechos. La única cosa es que no sean violentas. La violencia genera más violencia", añadió.

"Que sean manifestaciones pacíficas. Que no se dañen establecimientos, que no se afecten monumentos. Y que tengan cuidado para no dañarse entre manifestantes, por qué el año pasado hasta lanzaron una bomba que dañó a personas", añadió el mandatario.

