Edecán del 2012 fue una trampa que me pusieron: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes no se hablaba de feminismo y no se cuestionaban actos machistas, especialmente si venían de parte del poder. Ejemplo de ello fue la participación de la modelo Julia Orayen como edecán en el primer debate presidencial de 2012, algo que consideró fue una trampa para él.

"En ese entonces no se cuestionaban esas cosas y menos si venían de ellos", explicó López Obrador en su conferencia matutina de este martes. "Cuando el debate con el presidente Peña sale una señora muy bella, esbelta, para entregarnos los boletos y las cámaras ahí [atentas] para ver qué iba yo a hacer. Claro, hubo uno que… Pero no pasó nada, no pasó nada, pero era para mí", explicó el mandatario, haciendo referencia a la mirada del entonces candidato presidencial, Gabriel Quadri, por lo cual fue ampliamente criticado en su momento.

Contó que otras provocaciones como la de la edecán del debate ocurrieron cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. "Otro día y no en mal plan, sino que se veía normal, llega una señora también muy bella, muy gentil, muy buena persona que le ayudaba al señor Brozo", explicó López Obrador. "Teníamos también conferencias y era mi cumpleaños, y llega la señora con un abrigo, pero era nada más el abrigo. Imagínense, que la señora venga a felicitarme ¿no? Están todas las cámaras y todo".

El presidente cuenta que en el momento se dio cuenta, "y le dije lo que yo pensaba y sigo pensando ¿no?, que era una gran dama y que la respetaba, y ya no caminó hacia a mí, nada más le hice así [señal de abrazos]", explicó.

Finalmente, el mandatario hizo estas declaraciones al responder sobre la posibilidad de que se vuelvan poner campañas como la de "Un peligro para México" en 2006, a lo que respondió que "ya no tienen efecto". "Y en ese tiempo ellos podían hacer eso porque tenían el control casi absoluto de todos los medios de información, de la radio, de la televisión, de todos los medios".

