Por actos de violencia, feministas no llenan el Zócalo: AMLO

Tras las protestas del 8 de marzo en la Ciudad de México y varios estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que las manifestaciones feministas no han llenado el Zócalo capitalino. Esto, debido a la violencia. En ocasiones anteriores, el mismo presidente ha indicado que las manifestaciones en contra del desafuero en 2004 han sido las más multitudinarias.

"Nosotros vamos a seguir actuando de esa manera e impulsando mucho todo lo que tenga que ver con el respeto a los derechos humanos, con la no violencia en policías, en marinos, en soldados y convenciendo a la población, persuadiendo, porque la gente no está de acuerdo con esto, no puede estar de acuerdo", dijo el mandatario sobre las manifestaciones en las que se prendió fuego a mujeres policías.

"Por eso, ante una causa tan noble que es la defensa de los derechos de la mujer, no llenan el Zócalo porque hay muchas mujeres, millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad de las mujeres, pero ¿de esa manera?, ¿de esa forma?", afirmó el mandatario.

"Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo consciencia de que no es la violencia el camino. Hay muchísimas otras formas de manifestación y de protestar", explicó el mandatario. Y añadió que "por lo que a nosotros corresponde siempre le vamos a sacar la vuelta a la confrontación, siempre, se van a quedar con las ganas los conservadores autoritarios, pensando de que vamos a reprimir".

Existen infiltrados en los movimientos feministas

"En este movimiento si hay mujeres que sinceramente defienden la causa de la igualdad, pero también hay muchos infiltrados con otro propósito: lo que quieren es debilitar al gobierno, debilitar al presidente", explicó el mandatario; ya que el centro de las manifestaciones fue Palacio Nacional; no la Catedral Metropolitana ni el Palacio del Ayuntamiento. "En el caso de la sede del Gobierno de la Ciudad de México no hubo ni siquiera vallas y nadie estuvo allá, ahí estuvo vacío siempre".

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con:

Celebra AMLO que ‘no hubo violencia’ por muro en Palacio Nacional El presidente López Obrador dió su informe de lo ocurrido el 8M en el Zócalo

También:

FOTOS: Amanece Palacio Nacional sin ‘muro’; continúa limpieza tras marcha 8M El retiro del ‘muro’ se llevó a cabo durante la madrugada de este martes; sin embargo el Palacio Nacional sigue resguardado con vallas de popotillo.

Además:

Giran orden de aprehensión contra ex líder del PRI en CDMX, Cuauhtémoc Gutiérrez La UIF congeló las cuentas bancarias de Gutiérrez De la Torre y dos cómplices más implicados en el delito de trata de personas y prostitución

Y finalmente: