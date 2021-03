AMLO quiere regreso a clases presenciales antes de que concluya ciclo escolar

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que antes de que termine el actual ciclo escolar se regresará a las clases presenciales una vez que esté vacunado el personal del sector educativo para disminuir los contagios de Covid-19.

"Seguirán llegando vacunas a Sinaloa y el compromiso es que a más tardar a finales del mes próximo se termine de vacunar a todos los adultos mayores en la entidad y vamos a vacunar a todo el personal del sector educativo para el reinicio a clases presenciales porque tenemos que volver a la normalidad", dijo el mandatario.

Sonora consigue pasar a verde en el semáforo epidemiológico Querétaro está en riesgo de pasar a semáforo rojo, por lo que pidió extremar medidas en dicha entidad

"Antes hay que garantizar el derecho a la vida y a la salud, no podemos continuar con las clases a distancia, han ayudado mucho, pero no es lo mejor. Ya los niños y niñas quieren encontrase de nuevo en la escuela, no vamos a esperar a que termine el ciclo escolar con clases a distancia, antes tendremos clases presenciales en Sinaloa y en todo el país", aseguró López Obrador.

Cofepris autoriza uso de emergencia del Remdesivir contra el Covid-19 La dependencia emitió un comunicado donde detalló que el medicamento cumple con los requisitos necesarios de calidad y seguridad para usarse bajo supervisión médica

Acompañado por el gobernador del estado, Quirino Ordaz, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el Presidente inauguró un cuartel de la Guardia Nacional en esta capital. En su mensaje, el titular del Ejecutivo hizo un repaso de los avances y beneficiaros de los programas sociales en la entidad.

