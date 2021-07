‘Se acabó el sexenio’, acusan en redes tras ‘destape’ de Ebrard

Este martes 13 de julio el canciller Marcelo Ebrard Casaubón confirmó sus intenciones de competir en las elecciones presidenciales de 2024, lo que provocó una serie de reacciones tanto en redes sociales como en la misma conferencia matutina.

Ebrard, de 61 años de edad, explicó que tiene que “agradecer al presidente [el hecho de que] nos tome en cuenta”.

“Faltan dos años y medio. Dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo, seamos consistentes, perseverantes y leales. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, estamos a la mitad del gobierno, cuando eso llegue estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se den”, añadió el actual canciller y ex jefe de Gobierno.

“Después de su autodestape del sábado pasado en Ocoyoacac, en una comida con 150 amigos y colaboradores que le gritaban “¡Presidente!, ¡Presidente!”, Marcelo Ebrard confirma hoy su lanzamiento hacia el 2024 ante el presidente y explica sus razones”, explica el periodista Salvador García Soto en su cuenta de Twitter.

Cuestionado sobre si “no le incomodaba que sus colaboradores expresen su intención de participar?”, López Obrador señaló: “No. Que cumplan con su función, que atiendan sus responsabilidades, que tengan como objetivo superior la transformación de México, el bienestar del pueblo, que pongan por encima de sus intereses personales, por legítimos que sean, el interés del pueblo y el interés de la nación, sinceramente. Nada más eso”.

Algunas reacciones al “destape” de Marcelo Ebrard

Sabes que se acabó el sexenio cuando el todavía presidente empieza a hablar de “la caballada”, de “el tapado”, de “el sucesor” y toda esa ridícula parafernalia para definir al próximo “ganón”. Es cuanto. — Daniel Sangeado (@heritage1972) July 13, 2021

“Lo cierto es que @m_ebrard sería un muy buen candidato de @PartidoMorenaMx, alguien que puede corregir las erráticas decisiones de la 4T, y que podría presentar argumentos y un equipo sólidos frente a los radicales. Y se desharía de Gatell también, porque no lo soporta”, Carlos Mota, periodista.

¡Empieza la carrera! El canciller Marcelo Ebrard se destapa por la sucesión de López Obrador. El accidente del metro no ha conseguido descabalgarle. Tampoco a Claudia Sheinbaum. Ambos tienen el visto bueno del presidente. Por @DMarcialPerez https://t.co/kutgOxlVDD — Jan Martínez Ahrens (@jmahrens) July 13, 2021

“El canciller @m_ebrard reitera su destape frente al presidente y dice que hay que respetar a los demás”, Rodrigo Pacheco, periodista de Grupo Imagen.

Si sólo son @Claudiashein y @m_ebrard los aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición encabezada por el @PartidoMorenaMx, ¿por quién votaría? — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) July 13, 2021

“Ya es oficial. Marcelo Ebrard se destapa como presidenciable para 2024. En la mañanera de #AMLO señaló que “cuando lleguen los tiempos” estará preparado para participar en la contienda. ¿Y el asunto de la #linea12delmetro? Pensé que se descartaría”, explicó Carlos Quiñones @sabio28, columnista y escritor.

Literalmente: no tienen madre. Más de dos meses han transcurrido desde la tragedia de la #linea12delmetro. No hay dictamen final, ni un solo procesado por esta negligencia criminal. Y, mientras tanto, @m_ebrard y @Claudiashein se pasean y sonríen como presidenciables. Cínicos. pic.twitter.com/YPXs2HLvMm — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) July 13, 2021

3 preguntas con

José Guadalupe Perdomo Galicia docente de la Facultad de Derecho en la Universidad La Salle con especialidad en Derecho Administrativo.

¿Cuál es su opinión del anuncio del canciller Ebrard? ¿Considera que aplica la frase “En política no hay coincidencias?

Por supuesto que se veía venir. De hecho, me extraña que, de los demás implicados, ninguno ya se haya ya manifestado. Recordemos que el señor Marcelo Ebrard estuvo muy interesado en 2012 en la presidencia, y se hizo a un lado para dejar pasar otra vez al señor López Obrador. Ebrard es una persona que nunca ha ocultado su deseo de llegar a la Silla del Águila, como decía Francisco Villa.

Ahora que el Ejecutivo hace referencia y lo señala, inmediatamente salió a manifestarse. A mí no me genera tanta sorpresa que ocurriera, más cuando la semana pasada coreaban “presidenta” a Claudia Sheinbaum.

En política pública tenemos que ser muy cuidadosos con los tiempos. Pero cuando el presidente López señala que él es el destapador, pues ese fue el momento del banderazo de salida.

¿Es apresurado hablar de sucesión presidencial a medio sexenio?

Es muy anticipado, muy, pero muy, muy anticipado. Pero el banderazo de salida ya lo dieron. El problema de antes es que el Ejecutivo se reservaba hasta el último momento para dar el banderazo de salida. Es decir, los últimos ocho meses más o menos. Se solía escribir sobre la soledad del presidente, porque ya esos últimos meses ya no había nada que hacer.

Aquí lo hacen con tanta diferencia, pero al estilo personal del presidente López. Por lo menos yo pensaría que los está sacando al ring y va a observar la forma en que van a combatir cada uno de esos que sacó al ring.

Esto queda muy claro y más con su frase de “Yo soy el destapador”, Yo no creo que esté tan equivocado en tiempo por la situación de que es el Ejecutivo quien está dando el banderazo exactamente.

¿Qué implica que el presidente López Obrador se asuma como “el destapador”?

Cuando el presidente señala que él es el destapador, entonces no importan las bases del partido. No votan y no importan los estatutos, con letra democrática, pero que pragmáticamente no lo son. ¿Dónde queda todo eso? Es un concejo de los integrantes del partido los que van a establecer las reglas y donde van a poder competir en el mismo plano aquellos que quisieran que el partido Morena enarbole para llevarlo a la presidencia una vez más en el 2024.

Es más que evidente que es una línea marcada por el presidente López, que no hay tal democracia en el partido, que es un partido sumido en el centralismo del señor Andrés Manuel López Obrador y que todo lo va a seguir manejando él y en todos los aspectos.

