¿Cuántas mañaneras ha realizado AMLO en mil días de gobierno?

Signo de su mandato como jefe de Gobierno en la Ciudad de México, las conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador han marcado un antes y un después en los puestos públicos del país. Por supuesto que en la presidencia –durante estos mil días de gobierno– no sería la excepción.

En los mil días de presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ha quedado claro que las mañaneras se han convertido en algo más que una conferencia. Han sido su forma de gobernar. Desde la tribuna presidencial en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se toman decisiones, envía mensajes a sus funcionarios y atiende problemas planteados por los asistentes, entre los que se encuentran desde reporteros de medios de comunicación, hasta youtubers y periodistas independientes; además de algunos de dudosa procedencia, los cuales han generado polémica con sus participaciones diarias.

La conferencia de prensa ha tenido diversos formatos con el paso del tiempo. Al principio, después del mensaje del presidente había miniconferencias o mensajes de otros integrantes del Gabinete. Esos informes terminaron cuando los reporteros vaciaban el Salón Tesorería al acabar el mensaje presidencial.

Poco a poco el tiempo fue siendo acaparado por el presidente López Obrador. Cambios de escenario, de metodología e incluso de oradores siguieron en los meses posteriores. El cambio mayor ocurrió durante la pandemia de Covid-19: se redujo el aforo, cambió la modalidad de ingreso y se incorporaron nuevas secretarías dando otras conferencias: Trabajo, Bienestar, y más destacadamente, Salud; aunque la principal siempre fue la conferencia del presidente.

Luis Estrada, socio y Director General de SPIN- Taller de Comunicación Política.

¿Cómo han ido evolucionando las mañaneras en mil días de Gobierno?

Yo creo que hay varios puntos que destacar, especialmente creo que un punto de quiebre, de inflexión, es el resultado de la elección intermedia de 2021.

El presidente utiliza la conferencia de prensa como un instrumento de propaganda, no de información, no de transparencia y no de rendición de cuentas. Es un ejercicio de campaña, porque el presidente es un presidente en campaña permanente. Así son los populistas en otros países, con otro uso de herramientas como Twitter, Facebook, y los programas de radio. En fin, cada quien tiene su propio método y el hecho de que el resultado de las elecciones del 2021 no fueran la expectativa que el presidente López Obrador había puesto refleja un endurecimiento, una radicalización en lo que dice en las conferencias.

Lo que vemos ahora es esa falta de resultados, y ante la falta de noticias importantes y de cosas que puedan definir la cuarta transformación, pues vemos que los ataques a los enemigos reales e imaginarios, o a los medios de comunicación llenan ese espacio.

Ahora es prácticamente eso. Son el vehículo que utiliza el presidente para polarizar y para dividir. Pero no, ni para informar ni para dar a conocer logros de su gobierno. Lo cual también me parece contradictorio, porque si supuestamente es el presidente el único en la historia y ahora el único que las hace conferencia de prensa diarias, es que no informa en ellas, pues es una oportunidad perdida y creo que ahí es donde radica también su máximo, sus costos de no aprovechar esa herramienta de comunicación.

En estos mil días, ¿quiénes han sido los que más han asistido y los que menos?

El que más ha asistido es el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Y con él también lo acompañan los funcionarios del gabinete de Seguridad, porque supuestamente hay una reunión previa a la conferencia. Entonces ahí están los del gabinete de seguridad, pero también está el hecho de que el presidente ha delegado diversas actividades de su gobierno en el Ejército, y es por ello que el general secretario es quien más.

Quien menos asiste de los vigentes en el Gabinete -porque muchos ya no están vigentes- es el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Es interesante ver también que el turismo no es prioridad.

Hay un tema al ver quiénes van, quienes no van, cuánto tiempo pasa de que unos vayan y cuánto tardan en regresar; porque un poco habla de las prioridades del presidente y de los temas de los que quiere hablar, así que creo que eso es importante.

Un dato complementario es que el presidente presume que su gabinete es paritario, que hay mitad hombres y mitad mujeres en gabinete, pero lo que nosotros vemos en las conferencias de prensa es que el número de hombres del gabinete que asisten o participan es tres veces mayor al número de mujeres del gabinete. 3 a 1. .

En rating, ¿Qué tan vista ha sido la Mañanera en estos mil días?

Fíjate que es interesante, porque el presidente -y otros funcionarios- dicen que la conferencia la ven millones de personas, pero nunca han enseñado un rating, share, ni nada. Entonces, como no hay números de eso, supongo que es porque no les favorecen y entonces nada más. Dicen que lo ven millones y con eso se quieren quedar, aunque no se pueda probar.

Nosotros nos dedicamos a ver en Facebook y a contar los números de vistas de los videos de las conferencias. El presidente tiene más de 8 millones de seguidores, que es muchísimo. Pero nosotros vemos que el número de visitas promedio es de menos del 7% de los seguidores del presidente. O sea, donde supuestamente tendríamos que esperar mucho más fidelidad, además de que en Facebook solamente se necesitan 3 segundos para que cuenta un video como visto en el timeline.

Entonces en realidad nos parece un número muy bajo. Ahora, como es la misma medición, nos podemos comparar en el tiempo. Lo que hemos visto es que el número de vistas promedio en Facebook ha ido a la baja y en este momento está en el peor promedio de visitas diarias de toda la historia de las conferencias.

Los otros datos: Mil días de mañaneras

Fuente: SPIN, taller de comunicación política

Número de conferencias: 682 hasta el 27 de agosto de 2021.

Duración en promedio de las conferencias: 108 minutos

Conferencias fuera de Palacio Nacional: 59

Visitas en los estados: 4 veces cada uno: Veracruz 3 veces cada uno: Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo, Sonora y Tabasco 2 veces cada uno: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Yucatán 1 vez cada uno: Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis de la Paz, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas

¿Quién pregunta en la mañanera? 53% de probabilidad si estás sentado en la primera fila 24% de probabilidad si estás sentado en la segunda fila

TOP 5 de periodistas con más preguntas Sara Pablo, Radio fórmula Carlos Pozos “Lord Molécula”, de Petróleo y Energía Shaila Rosagel, de Grupo Healy Marco Antonio Olvera: Radio Latino y Bajo Palabra Hans Salazar, de Noticiero en Redes

Tiempo de respuesta de AMLO por pregunta 2019, junio – 11 minutos 2020, junio – 23 minutos 2021, junio – 18 minutos



