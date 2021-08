“El presidente no es rehén de nadie”: AMLO tras bloqueo de la CNTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un video desde la camioneta en la que se encuentra ante un bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); cuyos integrantes le impideron el paso a la reunión de seguridad y posterior conferencia de prensa matutina. Es por eso que AMLO no estaba en la mañanera de hoy.

“Yo estaba a punto de llegar para participar en la reunión de seguridad de 6 a 7 en Tuxtla, y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera. Pero al entrar al cuartel, un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas nos impidieron la entrada, bajo la condición de que teniamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas”, dijo el presidente. .



“Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie”, dijo el presidente sobre el bloqueo. “Hemos atendido a los maestros de México y lo vamos a seguir haciendo. En el caso de Chiapas, y también en Michoacán, hay intereses creados en la CNTE. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio, lamentablemente yo no puedo someterme a ningún grupo de intereses creados”, añadió.

Finalmente, comentó que decidió permanecer en la camioneta y no entrar por la fuerza. “No son muchos, podría yo entrar y hacer la conferencia, pero es una protesta de mi parte, para que estos grupos no abusen y respeten, porque esto que están haciendo, es completamente legal, pero indebido. Desde luego tienen derecho a manifestarse y lo vamos a respetar”.