AMLO rechaza calles y escuelas con su nombre; aunque ya existen

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya está estipulado en su testamento que no quiere calles, escuelas ni edificios públicos con su nombre; aunque ya existen algunas llamadas así.

“Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades”, explicó López Obrador en su conferencia de prensa de este viernes. “En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”, dijo el presidente.

“Creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra, lo más importante es eso”, explicó.

El presidente fue cuestionado sobre el complejo cultural de Los Pinos, en donde se encuentra la Calzada de los Presidentes, en donde se encuentran estatuas de los ex presidentes de nuestro país.

Contrario a su testamento, los lugares que ya se llaman como el presidente

Calle Andrés Manuel López Obrador, en el Estado de México

En al menos seis estados ya hay calles y colonias con el nombre Andrés Manuel López Obrador, e incluso algunas datan desde hace más de 15 años, confirmó el periódico El Universal en 2020. Algunas están en la Ciudad de México, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

“Si el pueblo quiere que termine mi periodo presidencial en 2024, quiero estar en paz, retirarme. No voy a reelegirme y tampoco voy a estar metiéndome en cuestiones políticas ni siquiera de mi partido, me retiro por completo. También no quiero nada que ver con el culto a la personalidad, no quiero que nombres a calles o estatuas u homenajes, nada de eso”, dijo AMLO el 2 de octubre de 2020.

