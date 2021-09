AMLO no promoverá juicio contra Felipe Calderón en la Haya

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó promover el juicio en la Corte Penal Internacional de La Haya (Países Bajos) para investigar y, en su caso, juzgar al expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad y de guerra.

“Eso corresponde a los ciudadanos que presentaron la denuncia. Creo que el Estado no debe de participar en este tema”, liquidó el presidente López Obrador la pregunta. “Creo que esta instancia debe de responder, si es que se hizo una denuncia con toda la formalidad legal. No tiene por qué haber un exhorto, un llamamiento del Estado, ya es una denuncia en curso y lo que hace falta es una resolución. A ellos corresponde, nosotros no tenemos por qué formalmente hacer un exhorto”, añadió AMLO.

El presidente consideró que, desde el gobierno, no se va a presentar ninguna denuncia en contra de expresidentes, como Felipe Calderón. “Lo que está en curso, lo dije desde que tomé posesión, no se va a detener porque no somos tampoco tapadera de nadie, pero nosotros no vamos a auspiciar, a promover ninguna denuncia en contra de expresidentes, y así lo dije desde que tomé posesión, porque estamos viendo más hacia adelante”.

Finalmente, cuando al presidente se le pregunto si México colaboraría en caso de que la Corte Penal Internacional abra el juicio en contra del presidente Calderón, López Obrador respondió: “Eso es otra cosa. Lo tendríamos que hacer, pero no promoverlo nosotros”.

3 PREGUNTAS CON

Carmelo Cattafi, profesor de Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey

¿Qué es la Corte Penal Internacional de la Haya y cómo funciona?

Este tribunal se había pensado de acuerdo con una convención para los crímenes de prevención y castigo del genocidio de los años 50, pero luego, por cuestiones ligadas a una falta de cooperación entre estados, no se pudo materializar. Finalmente, en 1998, hubo en el mes de junio y julio una reunión entre plenipotenciarios para definir los artículos de este que se llamó el Estatuto de Roma, justamente porque ahí se firmó y que iba a definir cuáles podrían ser las investigaciones que podría hacer ese tribunal independiente, un tribunal autónomo para parar los crímenes más graves que afectan a la humanidad.

Se estableció que esta Corte iba a tener competencia para los crímenes de genocidio de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Aunque no se logró definir que significaba agresión, entonces se tuvo que esperar la primera enmienda a este estatuto -que procedió 7 años después, como estaba establecido en el mismo conjunto de artículos-. Ahí lo interesante es que no se logró poner más crímenes. Por ejemplo, algunos estados querían poner también como competencia de la Corte de la Haya la lucha contra el narcotráfico.

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en donde se permitió dar camino a la creación de este tribunal. Para que la Corte Penal Internacional entrara en vigor se necesitaba cumplier con el número de certificaciones suficientes. De hecho, México no fue entre los primeros en ratificar, fue el Estado número 100 a ingresar.

Algo importante que hay que decir es que es un tribunal que no tiene un efecto retroactivo, es decir, puede empezar a juzgar casos que se han presentado desde que se estableció (julio de 2002) en adelante. El primer caso se solucionó como 10 años después.

¿Quién puede presentar una denuncia?

Hay que subrayar que este tribunal no opera cuando una asociación, por ejemplo, o una ONG le presenta el caso. No hay facultades para que una organización o un grupo de personas presenten nada ante esta corte.

Hay un estatuto que habla muy claro. La Corte puede empezar la investigación solamente en tres ocasiones: cuando el mismo Consejo de Seguridad de la ONU se lo pida, cuando uno de los Estados Partes (actualmente hay 123 Estados Partes) de la Corte Penal Internacional se lo pida. O bien cuando el fiscal empieza la investigación. Ahí está el punto interesante, porque lo que puede suceder es que en la oficina del fiscal le lleguen estos casos de cualquier persona.

Finalmente, lo que puede hacer el fiscal es tirarlo a la basura o empezar el proceso para ver si realmente lo que están notificando es correcto o no.

Es muy interesante ver cómo opera ese tribunal que desde un principio fue criticado por ser un tribunal para países africanos. Actualmente ya hay casos donde están involucrados países latinoamericanos y países de Asia. Entonces ya pasamos esta fase de crítica.

¿Cómo va el caso del ex presidente Felipe Calderón?

Los procesos de este tipo pueden durar muchos más años, pero relacionándonos con el caso que se mencionó (Felipe Calderón) y de México, no ha empezado todavía.

En este caso, no resulta en la base de datos de la Corte Penal Internacional actualmente. Hace poco, en 2021, cambió el fiscal y puede ser que tenga una visión distinta a la que tenía su predecesora.

Entonces puede ser que vea en la mesa una situación ligada a México y pueda considerar que esta guerra al narcotráfico sí pudo haber causado generado algo o ligado al crimen de lesa humanidad. Pero hay que aclarar que todavía estamos en la fase cero. Tampoco es que el Consejo de Seguridad de la ONU lo pedirá a la ONU y menos el Estado mexicano va a proponer a la corte de empezar este procedimiento.

