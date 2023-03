“Anonymous” pide a hackers atacar sitios del gobierno mexicano

“Anonymous Iberoamérica” declaró “oficialmente” la guerra contra la corrupción en México (OpCorrupcion) y llamó a todos los hackers que conforman el colectivo en el mundo a atacar de forma masiva a todos los sitios del gobierno para exponer a todos los malos funcionarios.

“… hacemos un llamamiento a todos los Anonymous del mundo, a toda la comunidad hacker mundial, dejando de lado nuestras diferencias, a atacar sin contemplaciones a todos los organismos gubernamentales de México”, publicó el colectivo.

Apenas este domingo, el grupo de hacktivistas informó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) intentó promover desde la plataforma “anónima” la Operación Cártel (#OpCartel), que buscaba difundir datos sobre el cártel de “Los Zetas” y sus vínculos con políticos.

La semana pasada, el mismo grupo dio a conocer que cancelaba la operación, pues uno de sus integrantes había sido puesto en libertad, además de que lanzaron una amenaza contra el colectivo de atentar contra la familia del integrante de “Anonymous” y matar a 10 personas por cada información difundida.

Ahora, “Anonymous Iberoamérica” publicó que “hemos estado al tanto del clamor de un pueblo olvidado por sus dirigentes. Un pueblo maltratado por la violencia gratuita, la corrupción, la indiferencia de su gobierno, la pasividad de sus cuerpos de seguridad…”

El grupo detalló que han visto que los mexicanos están solos, sin que haya alguien que los proteja o defienda sus garantías, lo que ha provocado que carezcan de instituciones en las cuales creer.

“Hemos intentado que el gobierno nos escuche y tome las medidas oportunas para arreglar la situación. Pero nos hemos dado cuenta de que llega a tal punto la corrupción y el miedo, que ya nadie quiere hacer nada para cambiar las cosas”, se lee en el comunicado.

Agrega que el pueblo mexicano no está solo y ahora es tiempo de cambiar las cosas, al tiempo que dijeron que los cárteles no los asustaron. “Sed valientes. Os pedimos que colaboréis. Que denunciéis. Que os manifestéis. Que salgáis a la calle sin miedo. Que se sienta que en México ya no hay miedo y que se quieren cambiar las cosas (sic)”.

Al final, piden a los mexicanos expresar su molestia, salir a las calles para manifestarse y cambiar las cosas desde el ámbito de cada uno, con el nivel de compromiso individual, para “que entre todos podamos destruir la corrupción, el abuso de poder y podamos vivir en libertad de expresión y decidir nuestro futuro y el de nuestros hijos”.