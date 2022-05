FOTOS: Thor pierde sus músculos

Expandir Reproducción automática 1 de 6

En pantalla, Chris Hemsworth combate a extraterrestres como el superhéroe Thor, pero fuera de ella sus heridas pueden ser causadas por utensilios de cocina.

“Estaba tratando de rallar jengibre”, dijo el actor de 30 años mostrando los dedos vendados de su mano derecha. “El rallador se deshizo, tenía puestas las cuchillas hacia atrás y me corté los dedos. Me gustaría decir que estaba rescatando a una viejita de unos asaltantes, pero en realidad sólo estaba cocinando”.

En persona, el robusto cuerpo de Hemsworth es impresionante, pero no tan grande en las películas.

“No tengo ese peso de manera natural”, dijo sobre su imagen en la pantalla. “Pasé cuatro o cinco meses comiendo proteína y levantando pesas. Después pasé meses tratando de deshacerme de él”.

Su rutina le ha funcionado. En el extranjero, “Thor: The Dark World” de Disney facturó 109,4 millones de dólares, como si se tratara de un gran estreno de verano a pesar de que debutó el fin de semana pasado. La segunda parte de la historia de Marvel se estrenaba el viernes en Estados Unidos y se estima que podría ganar más de 95 millones en Norteamérica, desplazando a “Ender’s Game” del primer puesto de la taquilla.

“Cada vez que esas películas vuelven a funcionar, ya sea “Capitán América”, “Iron Man” o “Avengers” — uno piensa ‘¡Por dios!’, no quiero echarlo a perder”, dijo Hemsworth. (En total las películas de Marvel Studios han sumado más de 12.000 millones de dólares en el mundo). “Estoy absolutamente contento”, agregó.

Hemsworth tiene un contrato para una película más de “Thor” y dos más de los “Avengers”, por lo que aún se lo podrá ver con su poderoso martillo.

“Las seguiré haciendo mientras me lo pidan”, dijo. “Me encanta ser parte de este viaje loco en el que nos ha metido Marvel. Me ha abierto muchísimas puertas”.

En septiembre, Hemsworth interpretó al piloto de Fórmula Uno James Hunt en la película de Ron Howard “Rush”. El filme, un fracaso de taquilla en comparación con las cintas de superhéroes de Hemsworth, marcó un nuevo capítulo en su carrera cinematográfica.

“‘Rush’ era un escenario mucho más íntimo”, dijo el actor en una entrevista reciente mientras se acomodaba mechones de su cabello rubio bajo un sombrero de tela. “Toda la atención está en la historia y los personajes, no estás compitiendo con efectos especiales y grandes acrobacias”.

El trabajo de Hemsworth en “Rush” lo llevó a otro papel en una película de Howard: “Heart of the Sea”. La cinta de aventura, basada en hechos reales que inspiraron el libro clásico de Herman Melville “Moby-Dick”, se filma actualmente en Londres.

“Chris se ganó el papel de James Hunt en una audición hecha por él mismo que demostró inmediatamente que tenía la capacidad de capturar las cualidades de un personaje complejo”, dijo Howard en un correo a The Associated Press. “Tiene grandes instintos e inteligencia y talento para que sus ideas lleguen a la pantalla y es genial trabajar con él. Vamos a la mitad de ‘Heart of the Sea’ y está claro que Chris está generando otra gran actuación”.

Hemsworth también actuará como un ciber-gurú en una película de suspenso de Michael Mann, aún sin título definido. “Chris es ambicioso y desinhibido”, dijo Mann en un correo electrónico. “Es leal y está ahí para apoyarte. Ron Howard me ha dicho eso”.

Cuando se preparaba para su papel en la película de Mann, Hemsworth tomó lecciones de computación por dos meses y medio. “Soy completamente inepto para las matemáticas y las computadoras”, dijo entre risas, “Es como ir cuesta arriba para mí”.

Afortunadamente, está siempre dispuesto a los retos, incluso si eso significa que le paguen menos para hacer papeles con más substancia.

“Es genial ganar dinero”, dijo el actor, que tiene una hija de 17 meses, India Rose, con su esposa Elsa Pataky. “Pero no hago esto por eso. Existen obviamente ventajas financieras muy grandes, pero no elijo los papeles en base a eso. No se puede, si lo haces tu carrera se reduce y terminas haciendo sólo un tipo de cosas”.

En 2007, cuando Hemsworth se mudó a Los Angeles desde su nativa Australia, su meta era conquistar Hollywood. Pero luchó para encontrar su lugar.

“Hubo un periodo de unos ocho meses en los que no estaba trabajando y estuve a punto de regresar a casa”, dijo el actor, quien también tiene experiencia como cantinero. “Estaba cansado de que me cerraran la puerta en la cara y de sentir que no era suficientemente bueno. Pero sabía que amaba los cuentos y las películas. No quería hacer nada más”.

Aparecer en “Star Trek” de 2009 le ayudó a darse a conocer. “Era un papel muy pequeño, pero Kenneth Branagh lo vio y me seleccionó para Thor”, dijo Hemsworth.

El hermano de 23 años del actor, Liam, quien actúa en “The Hunger Games: Catching Fire”, también hizo una audición para el papel. “Pero dijeron que era un poco joven”, dijo Hemsworth. “Entonces mi mánager les dijo, ‘Tiene un hermano mayor’. Así que, en todo caso, Liam me metió en esto. Fue un trabajo de equipo, somos competitivos pero no en esto. Hay demasiadas variables que no puedes controlar”.

A pesar de su éxito en Hollywood, Hemsworth todavía siente ansiedad “a cada paso” que da, dijo. “No puedo dejar de pensar, ¿tengo el control en esto? ¿Podré hacer que esto luzca real?’ Pero me gusta el signo de interrogación. Te mantiene vivo. Es peligroso sentirse demasiado cómodo”.