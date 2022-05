Las 15 películas documentales de culto que se pueden ver en Youtube

Estos filmes abren un panorama a los espectadores para que descubran en ellas, acontecimientos bastante raros, verídicos que han sucedido en diversas partes del mundo y que están documentados.

Häxan – Brujería(1922)

Película que crea una atmósfera interesante, carente de voces, que hace al espectador sentirse en un ambiente de horror con cuadros de herejes y demonios.

Dancing Outlaw (1991)

Jesco es todo un personaje, volátil en su personalidad, algo parecido a Elvis Presley, si les interesan los documentales, deben verla

Heavy Metal Parking Lot (1986)

Esta película se ha convertido en todo un clásico de culto. Han habido varios intentos de documentales del género Metal, pero una de las que más vale la pena es la siguiente, la cual comienza en un estacionamiento a un concierto previo de Judas Priest, aquí pueden verlo

Southern Softies (2009)

El alter ego cómico del actor Graham Fellows, se ve reflejado en caminatas largas en las Islas del Canal británicas, para intentar probar su ridicula teoría errónea de que entre más vive la gente al sur, se hace menos dura

Mondo Cane – Mundo Perro (1962)

Esta película es un clásico de cine documental, creada por los italianos Paolo Cavara y Gualtiero Jacopeltti, en este filme, podrán observar viajes a distintas culturas exóticas de todo el mundo. Es importante mencionar que Mondo Cane, puso de moda el género cinematográfico llamado Mondo

Faces Of Death (1978)

También conocida con el nombre de The Original Faces of Death de 1978, muestra con escenas explícitas diferentes formas de morir, fue censurada en 40 países en aquellos años, por eso, no se la deben perder

The King Of Kong (2007)

Película basada en una gran rivalidad entre dos jugadores virtuales, todo se ve modificado por un record falso. Al fina descubran lo que pasa en el siguiente link

The Bridge (2006)

El puente Golden Gate de San Francisco, ha sido escenario de múltiples suicidios, entre ellos hay muchos identificados, miren la película completa aquí

Czech Dream (2004)

El sueño checo es un filme entretenido, donde un proyecto publicitario de estudiantes sorprende a los incautos que ven promocionado un nuevo supermercado que tendrá múltiples descuentos. Descubran lo que sucede el día de la inauguración

The Endless Summer (1966)

Considerada la joya de documentales de Surf, podrán encontrar en este película la búsqueda de la ola perfecta

Crumb (1994)

Ganadora de la mejor fotografía en el Festival de Cine Sundance, este documental expone al artista de cómics underground Robet Crumb y su familia

Salesman (1969)

Ponen a prueba la paciencia de cuatro vendedores de Biblias en sus viajes a Nueva Inglaterra y el Sureste de Florida, descubran qué le sucede a quien vende más y los argumentos que utilizan

Triumph Of The Will (1935)

El triunfo de la voluntad es una película de propaganda Nazi, muestra el desarrollo Nacional-socialista en 1934, se estrenó en 1935 y es la más conocida de este tipo al ser creada por Leni Riefenstahl, bajo la presión de Adolf Hitler

Zoo (2007)

Dirigido por Robinson Devor, Zoo narra la historia de Kenneth Pinyan, un estadounidense que falleció de peritonitis debido a una perforación en su colon después de tener relaciones sexuales con un caballo

Gates Of Heaven (1978)

Errol Morris, con su primer largometraje, buscó con este documental brindarle a los animales una muerte digna