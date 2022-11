Marisol Santacruz, invitada para volver a posar para una revista

La actriz Marisol Santacruz expresó que cuenta con el apoyo de su hijo Luis Miguel para volver a posar, además de que está en negociaciones para un nuevo proyecto de televisión.

En entrevista con Notimex, Santacruz dijo que sí tiene diversas propuestas por parte de algunas revistas, pero aún nada en concreto. “Si tengo propuestas para volver a posar, cuando me invitaron a hacerlo me encantó, fue algo padre y me fue muy bien con la revista, los comentarios fueron positivos, hasta los de mi familia, quienes son súper recatados. “Además, cuento con la aprobación de mi hijo.

Cuando le decían que yo salía en bikini, él decía ‘claro que no, salió sin bikini’. Lo tomó muy bien, él me acompañó a la sesión”, sostuvo Santacruz.

Sobre sus proyectos en televisión, la actriz destacó que se encuentra en negociaciones para participar en una telenovela. “Estoy muy contenta porque estoy por cerrar mi participación en un melodrama, aunque aún no puedo decir cuál y en qué horario”, mencionó.

Marisol Santacruz formó parte del lanzamiento de campaña de la Fundación Ministerios de Amor, la cual tiene por objetivo ayudar a niños de la calle. “Participar en este tipo de galas me emociona muchísimo, porque los niños son importantes para el futuro. A mí me encantaría adoptar, de hecho mi hijo muchas veces me lo ha pedido, pero es una gran responsabilidad”, puntualizó.

