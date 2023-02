Las fotos no públicas de Kim Kardashian para Playboy

Expandir Reproducción automática 1 de 23 Foto: Playboy

En 2010, la estrella del reality show de E!, Keeping up with the Kardashians, posó desnuda para la revista de caballeros, aunque la publicación decidió mantener en secreto algunas de esas polémicas imágenes.

Poco tiempo después, la revista del conejito decidió hacerlas públicas solamente en su sitio web, pero hoy, a dos días de que la controvertida socialité llegue al altar con el rapero Kanye West en Francia, decidimos recordar ese momento histórico en que mostró por completo sus encantos.

A través de estas fotografías se puede conocer a fondo a la más famosa de las Kardashian’s, así como notar el gran cambio físico al que se ha sometido con cirugías estéticas.