ESTUDIOS: Por qué los comediantes se suicidan

Robin Williams fue una de las voces más respetadas de la comedia en las últimas décadas. Su carisma y alegría sobre el escenario le garantizaron el cariño de la audiencia global, pero -aparentemente- poco se sabía sobre su vida tras bambalinas.

A pesar de que su muerte aún no ha sido confirmada como un suicidio, sitios como Forbes, CNN, NBC y The Guardian han discutido la depresión que vivía el actor. Williams no es el primer comediante cuyos “oscuros secretos” son revelados. Lo mismo sucedió a otros reyes de la risa como John Belushi, Chris Farley y Richard Pryor, quienes llevaron vidas llenas de adicción y problemas emocionales. La situación fue peor para los comediantes como Richard Jeni, Freddie Prinze y Charles Rocket, quienes se quitaron la vida.

Aunque suene difícil de creer, esta tendencia tiene explicaciones científicas, pueden leerlas a continuación: