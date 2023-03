FOTOS: Becky G, la cantante que abre los conciertos de Katy Perry

Expandir Reproducción automática 1 de 23 Foto: Getty Images

A sus 17 años Becky G tiene todo para ser una nueva estrella latina de la música.

Es estadunidense pero gracias a sus abuelos ha mantenido sus raíces hispanas; disfruta de la música ranchera y sin tener un álbum completo ya ha colaborado con figuras como Jennifer López, Kesha, will.i.am, Pitbull y Jessie J. Pero no busca ser una sensación pasajera.

“Sigo siendo la misma Becky que cuando tenía 9 años y quería iniciar una carrera en el mundo del entretenimiento”, dijo la cantante a The Associated Press en una entrevista reciente. “No permito que (elogios como) ‘eres grandiosa’, ‘eres una gran estrella’, se metan en mi cabeza”.

La intérprete de 17 años visitará México acompañando a Katy Perry durante su gira mundial. El martes,

Becky G abrirá el recital de Perry en Monterrey y el viernes y sábado repetirá la experiencia en la capital mexicana.

Además de acompañar a Perry, Becky G también ha abierto algunos conciertos para Demi Lovato en Estados Unidos.

En 2013 lanzó Play it again, un EP en el que incluyó algunos temas con los que ha logrado posicionarse y que han formado parte de la banda sonora de algunas cintas como Hotel Transylvania y The Smurfs 2.

Pero ninguna de esas canciones ha sido un éxito pegajoso de verano. La cantante, cuyo nombre real es Rebbeca Marie Gómez, ha preferido dar rienda suelta a su gusto por el hip-hop y el rap, que le atraen desde pequeña.

“Nomás sabía que ese es mi estilo”, respondió contundentemente en español. “Es algo natural para mi ser rapera, pero también cantar. Siempre supe que quería ser un tipo de cantante que es urbano pero pop al mismo tiempo”.

La intérprete nacida en Estados Unidos de ascendencia mexicana se alista para forjar un nombre propio con su primer álbum, que prevé lanzar a inicios de 2015 y con el que busca abrir brecha para las mujeres latinas en la escena del rap.

“No hay raperas latinas a las que crecí escuchando y tengo la sensación de que tengo que llenar un vacío”, expresó.

De la mano del rapero Dr. Luke, Becky G afina los últimos detalles de la producción en la que predominarán el hip hop y el rap,

En sus videos no ha escatimado en mostrar elementos culturales que la rodearon de pequeña: piñatas, mariachi y bailes tradicionales mexicanos. Aunque eso no será tan explícito en la placa, aseguró que el disco estará aderezado con “sabor latino”.

“El álbum no tiene rancheras, me encantaría”, bromeó Becky G. “Pero tendrá el sentimiento latino en las percusiones, los tambores. Tenemos canciones con mucha guitarra… va a ser una mezcla de spanglish. Hay canciones que tienen un sabor de español”, adelantó.

Precisamente, la intérprete destacó la presencia del “spanglish”.

“Creo que el spanglish es un nuevo idioma”, aseguró entre risas, mezclando un poco de inglés y español. “Para mí es algo muy natural, es tan fácil porque es parte de mí. Esa es mi sangre, aunque no hablo el lenguaje perfecto es parte de mi vida. Siempre estoy viendo novelas, con mi mamá cocinando comida mexicana. Cuando se trata de la música es muy fácil mezclarla”, agregó en inglés.

La naturalidad de tener lo mejor de dos mundos, el latino y el anglo, ha sido tal que incluso se ha impuesto a su mentor durante la grabación del disco, en el cual Dr. Luke quiso añadir cumbias.

“¿Y qué sabes de cumbias, que sabes de eso?, no sabes nada”, respondió la cantante al productor.

“¡Dr. Luke es tan estadounidense! Y me encanta porque tiene mucho respeto por la cultura latina. No tiene problema en que yo me sienta tan orgullosa de ser latina”.

¿Pero entonces, porque no ostentar un apellido como Gómez?

“Es gracioso pero desde pequeña me he nombrado Becky G, siempre sentí que al ser un rapera tenía que tener un nombre cool. No quería ser Rebecca Gomez y pensé que Becky G, era más cool”.

