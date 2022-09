Lanzacohetes ya tenían historia en nuestro país

Info Lanzacohetes by Ivan Alberto Cabrera

El misil usado el viernes pasado por integrantes de la delincuencia organizada contra un helicóptero Cougar-1009 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Jalisco, habría sido empleado a una distancia corta para dar en el blanco.

Los misiles antiaéreos RPG (granadas lanzadas por cohete) son difíciles de operar, “son armas no guiadas, portátiles y disparadas desde el hombro, diseñadas principalmente para ser usados contra objetivos en tierra y en general “son ineficaces contra las aeronaves, excepto a muy corta distancia”, se establece en el documento del Departamento de Estado de Estados Unidos “MANPADS: Combating the Threat to Global Aviation”, publicado en 2014.

Dichos aparatos son parecidos a los MANPADS (sistema de defensa antiaérea portátil), pero la diferencia es el nivel tecnológico con el que operan, pues estos últimos tienen un sistema infrarrojo o una mirilla óptica magnificada, radiocontroladores y rayo láser; los RPG no.

Esta tesis sería apoyada en las declaraciones del comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien afirmó que los tripulantes del helicóptero militar realizaban un vuelo de reconocimiento en la ruta Casimiro Castillo-VIlla Purificación, a 240 kilómetros de Guadalajara, cuando observaron un convoy. Al acercarse, fueron agredidos y el proyectil RPG-7 impactó a la aeronave que llevaba a 18 pasajeros, provocando la caída del artefacto, la muerte de seis militares y dejó 12 heridos, en esta operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fin de semana pasado trascendió que los integrantes de la organización criminal usaron seis lanzacohetes de los cuales, dos —RP-7 y RPG-22— fueron los que alcanzaron la aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero tal versión no ha sido reconocida por las autoridades federales hasta ahora.

Una de las páginas más importantes sobre armamento, world.guns.ru, afirma que estos misiles fueron adoptados por el Ejército soviético en 1961, y se consideran “tierra-tierra”. Su objetivo principal son los tanques y se sigue fabricando en Rusia, Bulgaria, China e Irak, entre otros países. “El RPG-7 es una arma simple y barata, sin embargo, posee una alta amenaza para la mayoría de los tanques modernos, y también sirve para otras funciones, haciéndola una verdadera artillería personal”, define el sitio.

El Gobierno estadounidense detalló en su informe sobre MANPADS que es una prioridad nacional el control de este tipo de armas, incluidos los RPG, pues en las “manos de los terroristas, criminales y otros actores suponen una grave amenaza para el transporte aéreo de pasajeros, la industria de la aviación comercial y aviones militares de todo el mundo”.

SEDENA CONFIRMA ASEGURAMIENTO

Tras la caída del helicóptero Cougar, en Jalisco, la Sedena informó que se decomisaron dos lanzacohetes RPG y diez cohetes útiles para este tipo de armamento; además de dos lanzacohetes LAW y cinco granadas de mano.

80 LANZACOHETES EN EL SEXENIO DE CALDERÓN

De acuerdo con información pública de la Sedena, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) al menos 80 lanzacohetes fueron asegurados por militares en 13 estados del país. La entidad que más decomisos tuvo de este tipo de armamento fue Tamaulipas, con 40.

Completan la lista Nuevo León, con 8; Sinaloa y Chihuahua, con 6 cada uno; Jalisco, con 5; Coahuila y Colima, con 3 cada entidad; Baja California, Michoacán y Veracruz, con 2 cada entidad; Durango, Tabasco y Zacatecas, con un dispositivo recuperado, respectivamente.

EU TEMÍA QUE CÁRTELES MEXICANOS TUVIERAN MISILES

El 14 de febrero de 2009, un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado en ese momento por Hillary Clinton, y difundido por WikiLeaks (09STATE14070), alertaba sobre la posibilidad de que los gobiernos de Rusia y Venezuela estuvieran negociando la venta de MANPADS y armas convencionales, que podrían llegar a las FARC, u otros grupos terroristas en la región (América Latina), y cárteles de la droga, incluidos los de México, “que están buscando activamente adquirir armas poderosas y altamente sofisticadas para su uso contra las fuerzas del Gobierno”.

MISIL PARA EL CÁRTEL DE SINALOA

Desde 2009, David Díaz Sosa negoció con un informante del gobierno y agentes federales encubiertos de Estados Unidos para “obtener y poseer armas de grado militar, para luego exportarlas a México y suministrar ese armamento a una organización mexicana del narcotráfico”, según la denuncia presentada en una Corte Federal en Phoenix, Arizona.

Díaz Sosa dijo pertenecer al Cártel de Sinaloa y pretendía gastar 400 mil dólares para tener el armamento, incluido un misil Stinger, fabricado en Estados Unidos y usado por las Fuerzas Armadas de ese país. En 2011 se declaró culpable y fue sentenciado a 25 años de prisión por conspirar para intercambiar drogas y dinero como pago para obtener las armas.

ANTES DEL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN, EL GOLFO-ZETAS

En 2010, el especialista en temas de seguridad, Luis Astorga, publicó el documento “El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Responsabilidades diferentes”, en el que colocó al Cártel Golfo-Zetas como el de mayor importancia, por su poder de armamento. En el texto se asentó que había usado lanzacohetes RPG-7, cohetes antitanque M-72 y AT-4, lanzagranadas y fusiles Barret calibre .50, entre otros.

MILITARES MUERTOS EN LUCHA CONTRA EL NARCO

Del 1 de diciembre de 2006 al 16 de abril de 2015, según cifras de la Sedena, un total de 446 integrantes de la Sedena han fallecido en la lucha contra el narcotráfico. La cifra aumentó con la muerte de los seis soldados caídos en Jalisco.

CASO MÁS RECIENTE DE ASEGURAMIENTO DE RPG-7

El más reciente reportado por la PGR fue en marzo de 2015, en un operativo en el que se decomisaron dos cohetes RPG-7, entre otros armamentos, en ciudad Mier, Tamaulipas.