Mamá de Paulina Rubio revela el sexo de su segundo bebé

Publicidad





































Susana Dosamantes, madre de la cantante Paulina Rubio, reveló que la cantante espera un niño.

“Me enteré igual que todos, yo fui de las primeras, y es maravillo, un niño nuevo”, confesó la actriz en entrevista para el programa Hoy.

Aunque la “Chica Dorada” había mencionado que creía en la romántica idea de no saber si su segundo hijo es niña o niño, su mamá ya lo confirmó.

Sobre cómo recibió la noticia el pequeño Nicolás, primogénito de la intérprete, Susana dijo:

“Está muy contento el nene, Paulina está feliz de tener su próximo nene, ya tenemos dos, vamos a tener dos”.

Y también detalló que la relación que su hija tiene con Gerardo Bazúa es excelente.

“Es un muchacho muy bueno y muy decente, muy cariñoso, muy amoroso, con mi hija y con mi nieto y yo estoy súper agradecida, que nos hayan mandado a un angelito”.

Hace unas semanas, Gerardo aseguró que su hijo no se llamará como él, pues “con ese rollo del karma dicen que no debes ponerle tu nombre a tus hijos, no se llamará ni Gerardo, ni Paulina”.

Para finalizar el año, Paulina se tomó unos días de descanso en Jamaica, desde donde compartió varias imágenes en las que aparece relajada disfrutando del mar y de sus últimos días de embarazo antes de convertirse en madre por segunda vez.

RECOMENDAMOS

FOTOS: Perder 30 kilos le regresó el trabajo a Erika Alcocer

¿Recuerdan a Tania, la conductora acosada en Televisa?; ¡ya es playmate!