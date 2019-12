Guillermo del Toro presentará los nominados al premio Oscar 2016

Publicidad





El director mexicano Guillermo del Toro, John Krasinski, Ang Lee y la presidente de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) Cheryl Boone anunciarán el próximo 14 de enero las nominaciones al premio Oscar.

La academia dará a conocer el próximo jueves a las 05:30 hora local la lista de nominados en 24 categorías que se realizará desde el teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills.

Los ganadores de la 88 entrega anual de premios se conocerán el próximo 28 de febrero durante la ceremonia en el teatro Dolby de Hollywood.

Del Toro y Lee anunciarán a los nominados de cinta animada, cinematografía, diseño de vestuario, documental, documental cortometraje, maquillaje y peinados, canción original, cortometraje animado, cortometraje en vivo, edición y mezcla de sonido.

Krasinski y Boone revelarán los nominados de actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, director, edición, cinta extranjera, partitura original, mejor película, diseño de producción, efectos visuales, adaptación de guión y guión original.

Guillermo Del Toro es el escritor y productor de cintas como El Espinazo del diablo, Hellboy, Laberinto del fauno y Crisom Peak.

Krasinski es ganador del Emmy por la serie The Office y ha actuado en las cintas 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi y Promised Land.

Lee ha sido ganador de dos premios Oscar como director de mejor película extranjera por Crouching Tiger, Hidden Dragon, y Brokeback Mountain y dirigió Life of Pi.