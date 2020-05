Publicidad







































Este año es sin duda uno de los los más esperados por los fanáticos de DC Comics, ya que el próximo mes de agosto llegará a la pantalla grande la cinta “Suicide Squad” o “Escuadrón Suicida”.

Por esta razón Warner Bros quiso calmar a los desesperados fans y regalarles un nuevo vistazo de los villanos de “Batman” a través de una imagen revelada en el sitio “USA Today”.

En la imagen se puede ver a “Harley Quinn” (Margot Robbie), “Killer Croc” (Adewale Akinnuoye-Agbaje), “Katana” (Karen Fukuhara), “Rick Flagg” (Joel Kinnaman), “Deadshot” (Will Smith) y “Captain Boomerang” (Jai Courtney) bien armados y listos para atacar sin piedad a quien se les ponga enfrente.

Además, David Ayer, director de la película, confirmó la participación de Ben Affleck como “Batman” en el filme.

El próximo 19 de enero, los seguidores del mundo de DC Comics podrán disfrutar de un nuevo tráiler de la cinta en el canal de televisión “The CW”, esto será durante el estreno de dos nuevos especiales de media hora de “Legends of Tomorrow: Their Time is Now” y “DC Films Presents: Dawn of the Justice League”.