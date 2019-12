Gloria Trevi recibe Disco Platino y refrenda su apoyo a Kate del Castillo

Publicidad











La cantante mexicana Gloria Trevi siempre tiene en mente su pasado y es eso lo que la mantiene fuerte, sobre todo ahora que disfruta del éxito, pues recibió Disco de Platino por las altas ventas de su álbum “El amor” y emprenderá una gira por casi toda América.

En conferencia de prensa, en la que su disquera le otorgó el reconocimiento por 60 mil copias vendidas de su más reciente placa, la cantante señaló que todo lo que vivió hace más de 16 años, cuando fue detenida por la Interpol en Río de Janeiro, Brasil, junto a Mary Boquitas y Sergio Andrade, le ha dado fuerza para seguir evolucionando.

“Ese pasado que me sirva de experiencia, no es estarlo cargando, yo no me puedo quitar mis “flashback” ahí los tengo, un 13 de enero hace 16 años, no puedo decir que me hayan arrancado mi libertad, porque la había perdido en manos de gente que abusan de las personas buenas, estaba viviendo un momento súper fuerte”.

“Y 16 años después, estar aquí con una gira súper fuerte, informando que ya está “sold out” en Monterrey, poder presentarme en la Arena Ciudad de México, me emociona mucho, sobre todo por él (Dios), quien es el que me da la vida y me siento agradecida”.

Entre varias cuestiones, la regiomontana no fue ajena a la polémica en la que se encuentra Kate del Castillo y refrendó su apoyo hacia ella. Destacó que le “gustaría entrevistar a los ex presidentes y al actual gobierno federal para preguntarles el por qué de las cosas que suceden en México”.

“El amor”, que incluye un disco y un DVD, cuenta con 14 temas, 12 a los que Trevi les hace un tributo y dos más inéditos que ella compuso. Como compositora, recibirá el Premio Presidente BMI de la entrega número 23 a la música latina que se llevará a cabo en Beverly Hills el 2 de marzo próximo.

“El reconocimiento es para mi público que han hecho de mis composiciones éxitos, voy yo pero siento que llevo a todos mis fans, estoy emocionada, yo sé que hay personas que no saben que hago más cosas en la música, pero la industria es muy grande y bonita, por eso estoy agradecida”.

La gira que realizará este año, comprende su primera fecha para el 30 de enero en la Arena Monterrey, continuará el 4 de febrero en el Palenque de la Feria de León, Guanajuato; el 12 del mismo mes estará en el Auditorio Josefa O. de Domínguez de Querétaro y el 13 se presentará en la Arena Ciudad de México.

Su “tour” seguirá el 19 de febrero en la Monumental Plaza de Toros de Morelia, Michoacán; el 26 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, y el 9 de julio dará un concierto en el Estero Beach Hotel de Ensenada, Baja California.

“Realmente no habrán muchos cambios en el concierto, ya lo tenemos muy armado, no lo hemos presentado en México todavía hay que cambiar algunos detalles, porque el espectáculo va creciendo”, apuntó.

Agregó que tienen ya fechas pactadas para diversas plazas de la República Mexicana, Centro y Sudamérica, sin dejar fuera Estados Unidos.

Este año se realizará la quinta temporada de “La voz… México”, cuyas audiciones comenzarán el próximo sábado, y mucho se ha rumorado que la cantante podría ser una de las “coach”.

“En casi todos los programas que han hecho de ´La voz´ ha habido conversaciones y acercamientos y no voy a decir que esta es la excepción, lo que pasa es que hemos tenido dificultad de hacer compatibles las agendas, gracias a Dios no dejo de trabajar y no puedo de ninguna manera por estar haciendo un programa como un “reality” descuidar a todo mi equipo, toda mi gente.

“Sin embargo están en conversaciones, todavía estamos viendo qué se puede hacer, a mí este tipo de programas me parecen bien interesantes”.

Entre sus planes está además producir y dirigir una película de la cual sólo dijo sería una tragicomedia y ella también actuaría, pero no está basada en su vida.

