Organizaciones hacen frente contra marihuana legal

Organizaciones sociales, padres de familia y empresarios llamaron a legisladores y autoridades a tomar en cuenta los efectos de la marihuana y los riesgos colaterales del consumo en niños y jóvenes.

Bajo la iniciativa “Sin mota somos más”, informaron que alrededor de 150 organizaciones civiles buscan su participación en el debate de la marihuana para que no sea legalizada con fines lúdicos.

En su participación, Gabriel García Colorado, titular de la asociación Bioética México puntualizó que los efectos de la marihuana sí generan daños a la salud, como psicosis y propensión a la esquizofrenia, los cuales se incrementan cuando se combinan con otras sustancias.

Recordó que hace falta información tanto de los efectos de la marihuana como las implicaciones legales de fumar en la vía pública, puesto que existe una dosis permitida.

Comentó que si un joven es sorprendido fumando no tiene por qué ser detenido, pero los policías se valen de la ignorancia para amenazar con que están cometiendo un delito o que están comercializando el estupefaciente.

“Es mentira que la legalización de la marihuana vaya a mejorar la policía o vaya a reducir los actos criminales. Por eso se debe analizar todo con evidencia científica y decir no a la marihuana”, manifestó.

Llamó a que las instituciones públicas del sector salud destinen recursos a la investigación de los efectos de la marihuana en la salud y sus componentes para que de esta forma se tenga certeza de las consecuencias.



Mientras que Eduardo Hernández, integrante de la Clínica del Tabaco refirió que ya hay sustancias de la marihuana que puedes ser consumidas confines terapéuticos de manera legal.

En su opinión, el uso medicinal de la hierba como tal es lo que no se puede autorizar, debido a que contiene tetrahidrocannabidiol, la sustancia más adictiva y no genera beneficios a la salud o al menos no está probado.

En el encuentro un hombre dio testimonio a la adicción a la marihuana y reconoció que en un momento le generó beneficios porque podía trabajar muchas horas continuas, pero a la larga de dio entrada al consumo de otras sustancias por la pérdida de la consciencia.

Al término del encuentro, los participantes dijeron que harán llegar sus propuestas a todos los involucrados en los debates y que si no fuesen incluidos lo harán público para que no sean ignoradas sus posturas.

Entre los participantes también está Carlos Trillas Salazar, director general de Editorial Trillas y Ernesto Morales, coordinador de Juventudes Coaprmex.