Ayón alza la voz y pide que se paguen adeudos a sus compañeros de selección

El basquetbolista mexicano Gustavo Ayón sorprendió con la publicación de un comunicado a través de su cuenta oficial de Facebook donde denuncia la falta de pagos de algunos de sus compañeros de la selección que juegan en la liga mexicana.

En concreto se refirió a Adrián Rodrigo Zamora, José Israel Gutierrez, Marco Antonio Ramos, Francisco Cruz y Paul Stoll de los Halcones Rojos de Veracruz y Orlando Méndez y Pedro Meza de Halcones Xalapa, equipos pertenecientes a la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP).

El “Titán” exigió la liquidación de sus respectivos sueldos y lanzó duras críticas a la LNBP, este es el comunicado:

“La situación de omisión de pagos y riesgo de sanción que están viviendo algunos de mis compañeros que en los últimos años han sido parte fundamental de la Selección Mexicana de Baloncesto es totalmente indignante. La Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y los equipos deHalcones Rojos Veracruz y Halcones Xalapa, han abusado de su condición y de la buena voluntad de los jugadores”.



“Hablo de los seleccionados nacionales porque son de los que conozco la situación, aunque sé que hay muchos otros jugadores que están teniendo el mismo problema. Me parece increíble que la LNBP haya enviado una solicitud a FIBA para que se castigue a aquellos que decidieron poner fin a este abuso como es el caso de Adrián Rodrigo Zamora Fernández a quien se le adeudan dos meses y medio de sueldo de la temporada pasada y a quien la paciencia se le terminó y decidió acabar la relación con Halcones Rojos Veracruz”.



“Cabe mencionar que Adrián no lo hizo de manera ventajosa y no abandonó el equipo repentinamente como lo hizo ver la LNBP, simplemente se cansó de esperar a que los directivos del club cumplieran con las promesas que, en diversas reuniones y con acuerdos firmados, le hacían respecto a la fecha en que se cubriría el adeudo, incluso aceptando jugar esta temporada por un salario menor al de la campaña pasada con apoyo al club y compromiso que tenía con la afición, como lo han hecho otros de los seleccionados perjudicados”.



“La LNBP se desentiende de este tema en su totalidad cuando de apoyar a los jugadores se trata porque no fue sino hace unos días que su presidente, el señor Juan Manuel González se puso en contacto con un par de los afectados argumentando que no tenía conocimiento de cuánto se les adeuda. Inconcebible que se atreva a decir esto, la mayor prueba de que los jugadores no le interesan siendo que es su Liga y que esta problemática de los equipos de Veracruz surgió dese la temporada pasada y se puso en el ojo del huracán durante el Preolímpico 2015 que se realizó en la Ciudad de México y en donde gracias al apoyo de los medios de comunicación se dieron a conocer estas anomalías, pero los directivos de la LNBP simplemente guardaron silencio y decidieron no hacer nada, siendo únicamente CONADE, a través del Lic. Alfredo Castillo quien nos respaldó en todo momento tanto económica como anímicamente”.



“Si la LNBP aún no está enterada de la situación de los seleccionados mexicanos, a continuación se la hago saber con los datos de lo que se les adeuda:”



Halcones Rojos Veracruz:



Adrián Rodrigo Zamora Fernández- Dos meses y medio.



José Israel Gutiérrez Zermeño- Dos meses más bonos por Playoffs



Marco Antonio Ramos Esquivel- Dos meses.



Francisco Cruz Saldívar- Tres meses y bonos por Playoffs.



Paul Stoll- Presentó una reclamación ante Basketball Arbitral Tribual (BAT) por lo que el club le debe.



Halcones Xalapa:



Orlando Homero Méndez Valdez – 7 meses.



Pedro David Meza Rogel- casi 6 meses.



“Alguien tendría que explicarle a la LNBP y a algunos de sus equipos que los jugadores son la parte más importante en el organigrama y que se les debe tratar con respeto y dignidad”.



“Que los jugadores que representan a este país se merecen un trato decente por parte de la LNBP y su presidente Juan Manuel González que a la mínima provocación presume que sus jugadores son la base de la selección, pero que no está al tanto de que en su liga tengan buenas condiciones laborales de algunos de los directivos de los equipos que hacen promesas y nunca se preocupan por el desarrollo de los jugadores mexicanos dándole prioridad a los extranjeros, y por parte de los entrenadores que en algunos casos tratan a nuestros compatriotas de una manera déspota sin darles el valor de lo que significa se representante de nuestro país”.



“Levanto la voz de esta manera porque estoy cansado de que se abuse de mis compañeros quienes además son amenazados de ser castigados si externan su malestar ante estas injusticias.



“Les pido a las autoridades correspondientes que intervengan y obliguen a la LNBP y a los equipos de Halcones Xalapa y Halcones Rojos Veracruz a que cumplan con sus obligaciones”.



“Es imposible seguir permitiendo que gente que no tiene ningún interés en el desarrollo del baloncesto mexicano continúe haciendo daño y sacando provecho de nuestros jugadores que solamente exigen lo que les corresponde y que en todo momento han demostrado lealtad a sus equipos y a sus aficionados, que estoy seguro seguirán apoyando a nuestra selección y sabrán entender que si alguno de los jugadores decide tomar la decisión de irse es porque se ha cansado de esperar a que se le respete”.



Gustavo Alfonso Ayón Aguirre.

