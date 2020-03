Publicidad









Ricardo González, mejor conocido como Cepillín declaró que este año todo le pinta bien pues tiene presentaciones en diferentes puntos de México y EU con su circo, lanzará su nuevo disco el 27 y por primera vez unirá su talento en gira artística nada menos que con Xavier López Chabelo.

“Lo que quiero es juventud para tener el tiempo de hacer todo lo que quiero”, dijo el cantante.

El llamado Payasito de la tele, quien se presenta con El nuevo circo de Cepillín, junto a sus hijos Cepi y Franky, en el Bordo de Xochiaca, de Ciudad Nezahualcóyotl, expresó que la gira con el amigo de todos los niños, ya la tenían planeada desde antes que saliera del aire el programa En familia con Chabelo.

Refirió que con Chabelo hará gira por 30 ciudades del país a partir del mes de marzo y se presentarán en teatros, auditorios, plazas de toros, entre otros sitios. “Todavía no salía de la televisión, cuando le hice la propuesta”.

“Empezamos en DF, vamos al Auditorio Nacional, aún no hay fecha, si no es el Auditorio nos vamos a la Arena Ciudad de México”, mencionó.

De su intervención en el programa de TV Azteca Raquel y Daniel que salió del aire el año pasado, indicó que le dio mucha tristeza porque iban muy bien en el programa “pero son los cambios lógicos que hacen en las televisoras, lo entendemos en una obra de teatro que termina la temporada, pero no lo entendemos en un programa de televisión… ya ves Chabelo después de 48 años en el programa, no se esperaba que le fueran a decir ‘gracias’, pero sé que regresa a una segunda temporada por la misma cantidad de años”.

Al cuestionarlo sobre las versiones que hay en el sentido de que Chabelo podría llegar a TV Azteca refirió: “Lo que si se es que vamos a trabajar Chabelo y yo juntos en marzo. Si se da lo de Chabelo, ojalá y sí fuera en TV Azteca, me encantaría porque 48 años en la televisión no cualquiera los cumple, yo creo que nunca debió haber salido de la tele, porque con su salida se acabaron los programas infantiles, ya todo es Dora y Botargas”, expresó.

Al cuestionarlo sobre las veces que ya lo han dado por muerto en las redes, expresó: “Ya me aventé mi novenario… Eso son tonteras que hacen páginas sociales que quieren darse a conocer y yo creo que les he gustado mucho porque me han matado cinco veces, más tres que llevo yo en lo personal ya son ocho. Pero yo lo tomo como chascarrillo”.

De esas redes sociales, en donde publica cosas para sus fans apoyado por sus hijos, indicó que lo acaban de premiar en YouTube por llegar a más de 100 mil seguidores y ahora va por el millón, por lo que se dice obligado a tratar de subir cosas para entretener a sus fans “porque estamos en 2016, estoy vivo, consciente, ágil, gozando y viviendo la nueva tecnología”, asegura.

De su próximo CD indicó que tendrá 12 temas e n los que cantará de la ciudad de México, de lo bellos que son los museos, los parques, los monumentos, etc., compuestos por él para los niños, al estilo de Cepillín, apoyado por sus hijos Ricardo Cepi que canta igual que él y Roberto Franky que rapea.

De los homenajes que le han hecho, se dijo agradecido de que el secretario de turismo del DF, Miguel Torruco, le haya hecho una estatua en vida, figura que ubicaron en Six Flags.

