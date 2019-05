Nieve colapsa techos de viviendas en Galeana, Nuevo León

Me avisan que en #Galeana esta nevando ¿Apoco no se ve bien fregón? Es de las cosas que más me gustan de mi pueblo pic.twitter.com/h52a5onZp2 — JAIME RODRIGUEZ C (@JaimeRdzNL) enero 27, 2016

LO BONITO KE SE VE GALEANA pic.twitter.com/bp0MWHXttO — el chamaco (@mc_pachekoo) enero 27, 2016

La señorita Ana Patricia Hernández Rodríguez nos regala estas hermosas tomas nevadas de Galeana N.L ❄❄ #CdVictoria pic.twitter.com/nkaUdYkBUk — Diario de Victoria (@Diario_Victoria) enero 27, 2016

Vía @ErikaContrera: Esta mañana se tuvo la caída de nieve en 13 municipios de la región centro y norte de #Zacatecas pic.twitter.com/s1YW9LH5bf — Webcams de México (@webcamsdemexico) enero 27, 2016

El director de Protección Civil del municipio de Galeana, Isaías Ramos, informó que los techos de algunas viviendas comenzaron a colapsarse ante la caída de nieve en la región.

Tras señalar que esta situación no se había registrado en esa comunidad al sur de Nuevo León desde hace dos décadas, apuntó que en las comunidades rurales aledañas a dicha población la temperatura promedio ha sido en las últimas horas de entre tres y cuatro grados centígrados, donde predomina un frío intenso.

“Está haciendo frío en comparación a una helada, las nevadas como quiera son un poquito más tranquilas, tenemos una nevada que no se había presentado en aproximadamente 20 años”, subrayó. El funcionario recomendó a la población que “si no tiene a que salir, no salga, ahorita por el momento continúa nevando, las carreteras se siguen afectando, el pavimento está resbaladizo”. Ante el reporte de que algunos techos ya han colapsado, resaltó la importancia de que las personas comiencen a retirar la nieve acumulada en sus viviendas.

Ramos alertó que “va a continuar nevando, según el pronóstico, toda la mañana” en esta población, ubicada a unos 275 kilómetros al sur de esta capital. Enfatizó que ante las condiciones meteorológicas habilitaron un albergue en el Hospital General para atender a personas que no cuentan con recursos en sus hogares para mitigar las bajas temperaturas.



Sabías que

El fenómeno meteorológico en esta entidad no se presentaba desde la nevada del 12 de diciembre de 1998.

Así amaneció al norte del país

Las bajas temperaturas ocasionadas por la octava tormenta invernal provocaron caída de nieve al norte del país, especialmente en Monterrey, en la zona del Parque Ecológico del Chipinque, en San Pedro Garza García y el municipio Galeana.

En su cuenta de Twitter, el gobernador Jaime Rodríguez calderón refirió que recibió reportes sobre la caída de nieve acompañadas de fotografías donde se muestra el paisaje blanco y autos cubiertos por los cristales de hielo.

“Me avisan que en Galena está nevando ¿A poco no se ve bien fregón?, es de las cosas que más me gustan de mi pueblo”, escribió.

A través de las redes sociales, habitantes del municipio de Galeana, informaron que resintieron el drástico descenso de la temperatura en las últimas horas y en cuyas comunidades exhibían un manto blanco.

Señalaron que en algunas zonas rurales se reportaban hasta 40 centímetros de aguanieve acumulada, por lo cual esperaban el apoyo de las autoridades estatales para enfrentar dicha adversidad climatológica.

Por su parte, habitantes de las colonias residenciales en la zona de Chipinque, en el municipio conurbado de San Pedro Garza García, también informaron sobre la caída de nieve en las faldas de la Sierra Madre Oriental.

Asimismo, en la zona montañosa del municipio del Pueblo Mágico de Santiago, se reportaron nevadas desde temprana hora, que cubrieron de blanco la zona boscosa de la región.

En Coahuila, la caída de nieve se reportó en las comunidades de Los Lirios, Oyameles y San Antonio de las Alazanas, las cuales amanecieron con un panorama totalmente blanco y temperaturas bajo cero.

Asimismo, en la ciudad de Saltillo, se reportó la caída de nieve en la zona sur de la ciudad, donde se reportan hasta menos un grado y presencia de aguanieve en otros sectores de la zona metropolitana.